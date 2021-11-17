台鐵女性冬季制服裙裝爭議　台鐵產工批：5年前就反應

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產工理事劉安庭表示，年底新的3000型城際列車上線，台鐵聲稱這是列車服務的新里程碑，但每年冬天，車勤人員不分男女站月台都沒有足夠的禦寒措施，不僅車長看不下去，連旅客也會上前關心，提供服務的車勤人員都在寒風中受凍，真的能提供溫暖的服務嗎？
台鐵產工發表過去曾做過的問卷調查，車勤人員對於只有裙裝制服有數項反應，其中有超過9成認為冬天天冷裙裝不保暖，再來是絲襪易耗損壞、活動不方便及走光、如廁等問題。調查結果顯示有褲裝的好處主要能解決裙裝帶來的不便，加強保暖、活動方便。如果可以新增褲裝，有超過7成的車勤員工希望提供冬夏兩種褲裝。
另外包含規定顏色可以穿自己的褲子，也較可依季節更換，也希望設計可以納入女性生理期考量。另外有調查同仁對於新式制服樣式，多數傾向於可設計多款讓員工票選，其中有超過半數的員工希望也能在制服設計方面參與試穿、套量一起討論。
對此台鐵回應，在9日已與需求單位勞方代表召開會議協商，經會議中勞資雙方溝通對談，勞方同意台鐵局目前既有款式制服辦理「111年至114年制服採購」事宜，以達及時發放制服給予員工之目標，而女性車勤服務員冬季制服裙子改為長褲的需求，台鐵局刻正辦理車勤服務員工之「冬季制服裙子改為長褲」意願調查，其調查結果將做為未來重新設計制服招標案的依據。
但魏豫綾反批，台鐵局5年前就說褲裝制服會列入研擬，期間車勤所自己也曾發過紙本問卷調查，但仍維持舊款式，得知產工開記者會前，再說要再做一次調查「不是擺明欺負女性車勤同仁嗎？第一線的員工看到會議結果很失望，希望坐辦公室的高層能體諒在月台吹風受凍的車勤同仁心聲。」