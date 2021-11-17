中國官媒稱綠網軍介入宏都拉斯大選 綠：傳聲筒能信？
中國官媒《環球時報》報導指稱民進黨介入宏都拉斯大選，民進黨發言人謝佩芬今（17）日對此表示，《環球時報》是國際間聲名狼藉的共產黨傳聲筒，2020年就被美國列為對自由民主有威脅的官方操控媒體，「傳聲筒講的事情能信嗎？」
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-17 16:55:27
中國官媒《環球時報》的報導指稱，宏都拉斯現任總統葉南德茲的帳號下，長期有一大群機器人帳號，而這些帳號的創建時間大多都很新，有的帳號照片還是盜用的，也常轉發「花草貓狗」來維持活躍，但每當葉南德茲發文後，這些帳號就會立刻行動起來，為其「歌功頌德」。
該報導指稱，這些帳號的運作方式，都與台灣近些年「1450」積極干預政治及國際事件的輿論操弄行事風格如出一轍，甚至推論，台灣的「1450」可能已經介入宏都拉斯此次總統選舉。
民進黨發言人謝佩芬對此表示，《環球時報》是國際間聲名狼籍的共產黨傳聲筒，2020年就被美國列為對自由民主有威脅的官方操控媒體，「傳聲筒講的事情能信嗎？」
謝佩芬說，中國對於介入他國選舉比較有經驗，根據澳洲研究指出，中國網軍嚴重干預外國選舉，台灣深受其害，相關劣行舉世皆知，其官媒把中國自己的劣行加諸於他人，令人啼笑皆非，呼籲台灣媒體不要隨之起舞。