感謝木棍哥示範！辣椒水站上電商熱銷榜 1小時狂銷千件
近期行車糾紛頻傳，全民都吹起「棒球瘋」，甚至在網購平台上也開始出現瘋搶防身物品的風潮。電商平台「486團購」指出，在社會事件新聞一出後，站上「防身」關鍵字立刻衝上搜尋榜，其中團購價1300元的「沙豹360度防身辣椒水（噴劑）」立即銷售一空，連團購價1800元的「球棒型滅火器」也完售，拜這些惡棍所賜，廠商意外發了一筆小財。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-17 17:51:09｜2021-11-17 17:53:23
新北市汐止區一名20多歲林姓廂型車司機，昨（16）日晚間行經汐止區某路段時，與一名機車騎士發生行車糾紛，一時氣不過攔下對方車輛，並拿起路邊木棍要與其理論，不料卻遭到騎士持辣椒水反擊，事後全程被路邊路人錄影並PO上網，引起網友熱議。
486團購創辦人陳延昶今日看到新聞後，隨即在其臉書上分享他們平台所販售的防身用品，果然引起網友瘋搶。根據平台統計，站上架上約各1000件的沙豹360度防身辣椒水與球棒型滅火器，在創辦人PO文後不到1小時就銷售一空。
486團購發言人鄭筑霓向《NOWnews今日新聞》記者表示，這兩項商品其實一職都是平台上的常態性商品，但這些居家防身商品本身不是主力商品，他們較少針對這些品項做活動，現階段也沒有特別進行促銷；這兩項商品在熱銷一空之後，目前都正緊急向廠商進行調貨，目前僅剩辣椒水還有小罐裝的零星庫存。「就連廠商也很震驚。」鄭筑霓驚訝地說，沒料到會意外跟上新聞時事，造成一波搶購熱潮。