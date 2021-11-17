COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

笑看顏寬恒擁數十房　林靜儀：我只熟產房、不熟房產

▲林靜儀被問到顏寬恒多房產的感想，笑回：「我比較熟產房、不熟房產。」（圖／記者顏幸如攝，2021.11.17）
▲林靜儀被問到顏寬恒多房產的感想，笑回：「我比較熟產房、不熟房產。」（圖／記者顏幸如攝，2021.11.17）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-17 18:04:42

名嘴周玉蔻近來猛追國民黨前立委顏寬恒的房產爭議，中二立委補選對手林靜儀被問及此事，笑稱「那是人家『有才調』啊」！還說自己對房產不熟，「我比較熟悉產房」。對於外界若過度攻擊顏寬恒，是否導致選民反感拉低她選情？林靜儀認為追逐議題是媒體特性，自己沒辦法左右名嘴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏寬恒及父親顏清標的財產爭議，近來被周玉蔻不斷檢視，周玉蔻指顏寬恒名下有23筆房產、65筆土地，且根本沒住在沙鹿，顏寬恒反擊周玉蔻爆料沒做功課；另有媒體報導，指林靜儀名下有6筆房產。

林靜儀為此出面說明：「我半生認真讀書、努力工作，買了兩個房子，醫院對面公寓自己住、南投房子爸媽住。由於監察院的財產申報必須分開登記房與地，加上公寓的共用車道，總共登記成6筆，就這麼簡單。」

對於顏寬恒房地申報多達5頁、坐擁台中七期豪宅，媒體問她有何感想？林靜儀笑著用台語說：「那是人家有才調（台語，有能耐之意），咱就沒才調，就這麼簡單啊！」她認為商業界的朋友較有資源到七期置產，並透露醫界朋友曾說到七期看房子，銷售人員「聽到是醫生，還不是很想理你」。
 

▲林靜儀在臉書粉絲頁說，自己被報導有6筆土地實在「太浮誇」。（圖／林靜儀臉書，2021.11.17）
▲林靜儀在臉書粉絲頁說，自己被報導有6筆土地實在「太浮誇」。（圖／林靜儀臉書，2021.11.17）
媒體問她，這次選舉若過度攻擊顏家，是否擔心形成反作用力、導致民眾對她反感？林靜儀強調，自己參選的重點一直放在好好拜票、回應選民對改變現狀的期待，以及希望對手針對重大議題提出想法和主張。至於「媒體人對有興趣的議題去追逐與討論，是媒體生態圈本來就有的特性。」

林靜儀說，她自己沒能力打電話給任何名嘴，要求講什麼或不講什麼，關於顏家的各種說法或謠傳，地方存在甚久，只是以前並非單一選舉，不容易被台北媒體重視及檢視，她相信選民的智慧：「在這個時代，每個人都有能力和權力進行資訊的整理或批判。」

對於賭盤看好她贏3千票，是否涉及陰謀論？林靜儀連講兩次「賭博不是好事、不要讓賭盤影響民主選舉！」她說對手是在地選民熟知的家族，選民好惡應該都很明確，相信賭盤不容易左右選民的抉擇。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀