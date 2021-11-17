笑看顏寬恒擁數十房　林靜儀：我只熟產房、不熟房產

我是廣告 請繼續往下閱讀
林靜儀為此出面說明：「我半生認真讀書、努力工作，買了兩個房子，醫院對面公寓自己住、南投房子爸媽住。由於監察院的財產申報必須分開登記房與地，加上公寓的共用車道，總共登記成6筆，就這麼簡單。」
對於顏寬恒房地申報多達5頁、坐擁台中七期豪宅，媒體問她有何感想？林靜儀笑著用台語說：「那是人家有才調（台語，有能耐之意），咱就沒才調，就這麼簡單啊！」她認為商業界的朋友較有資源到七期置產，並透露醫界朋友曾說到七期看房子，銷售人員「聽到是醫生，還不是很想理你」。
媒體問她，這次選舉若過度攻擊顏家，是否擔心形成反作用力、導致民眾對她反感？林靜儀強調，自己參選的重點一直放在好好拜票、回應選民對改變現狀的期待，以及希望對手針對重大議題提出想法和主張。至於「媒體人對有興趣的議題去追逐與討論，是媒體生態圈本來就有的特性。」
林靜儀說，她自己沒能力打電話給任何名嘴，要求講什麼或不講什麼，關於顏家的各種說法或謠傳，地方存在甚久，只是以前並非單一選舉，不容易被台北媒體重視及檢視，她相信選民的智慧：「在這個時代，每個人都有能力和權力進行資訊的整理或批判。」
對於賭盤看好她贏3千票，是否涉及陰謀論？林靜儀連講兩次「賭博不是好事、不要讓賭盤影響民主選舉！」她說對手是在地選民熟知的家族，選民好惡應該都很明確，相信賭盤不容易左右選民的抉擇。