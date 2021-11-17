臺越移民事務會議　跨國合作防制人口販運有共識

《四方報》報導，內政部移民署和越南公安部出入境管理局於11月3日舉行第6次臺越移民事務合作視訊會議，會中達成合作打擊偷渡、防制人口販運、防制非法婚媒及移民執法事務合作等共識，尤其是合作打擊偷渡，首次結合雙方友軍單位，形成跨國跨機關的執法力量，展現亮麗成果。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-17 19:12:29｜2021-11-17 19:18:27
移民署鐘署長景琨表示，在去年疫情爆發以來，我國引進移工人數銳減，但查獲越南籍偷渡犯人數卻創新高。為從源頭管理，移民署與歷來有著良好互動的越南公安部出入境管理局舉行移民事務視訊會議，雙方各自引介海巡單位參與，共同為建立更多功能的互動平臺而努力。
移民署藉由本次會議，也與越方達成合作防制人口販運的共識。建立國際合作夥伴，是我國防制人口販運4P（Prosecution查緝起訴、Protection保護、Prevention預防及Partnership夥伴關係）策略中重要的一環，也是我國連續12年被評為防制人口販運成效第一級（最佳）國家的重要原因之一。
另外，針對人數眾多的臺越通婚，為防止國人被不法婚媒業者所騙，移民署也和越南境管局達成共識，加強宣導和查處，境管局陳副局長文預並肯定地表示，這是為了雙方人民的婚姻幸福，值得共同努力。
移民署已和越南、印尼、美國、日本、澳洲和菲律賓等22個國家的相關機關簽訂「移民事務與防制人口販運合作瞭解備忘錄（或協定）」，藉以加強國際合作關係，而這個平臺也已成為我國與各該國間「泛移民執法議題」的重要互動平臺。