西媒專訪劉德立談拜習會：台灣永不向中國投降

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道理日報國際版主編克羅梅（Rocío Colomer）專訪時首先詢問對中國警告美國與台灣正在玩火，且「玩火者必自焚」這番話的看法。
劉德立指出，國防部長邱國正曾投書「華爾街日報」表示，台灣海峽正經歷40年來最嚴峻局勢。面對中國軍事強權，台灣軍隊致力提升作戰能力，以回應中國軍事挑釁，「台灣知道和平不是平白得來，且永遠不會向中國投降」。
對於美國態度，劉德立說，美國總統拜登表明美國堅決反對片面改變現狀或破壞台灣海峽和平穩定，同時強調美國堅持「台灣關係法」、三個聯合公報與六項保證為原則的「一個中國政策」，證實美國協助台灣自我防衛，清楚表明與北京企圖強加的「一個中國原則」截然不同。
道理日報提及香港的「國家安全法」與「一國兩制」模式，劉德立重申，台灣堅拒「一國兩制」，且中國50年不變的承諾已失敗收場。
在視訊峰會上，拜登對於中華人民共和國在新疆、西藏及香港的作法及人權議題表達擔憂。劉德立指出，台灣強烈譴責中國在香港強推破壞自由、民主與人權價值，以及證明「一國兩制」模式徹底失敗的「國家安全法」。
劉德立說，中國擁有逾14億人口，卻受控於9500萬中國共產黨黨員。中共未曾改變，宣稱有自己的民主，然而民主並非僅舉手表決，在中國沒有人敢提出批評意見。
最後，劉德立重申，中國對台的擴張政策令人無法接受。
「道理日報」創於1998年，受西國政、經、學界及知識分子重視，極具輿論影響力。道理日報社長馬問濤是駐西代表處堅實友人，對於協助台灣在西國主流輿論界發聲不遺餘力，此次拜登與習近平峰會後隨即邀訪更足見西國媒體對於台灣國際戰略地位的高度興趣與重視。（編輯：馮昭）1101118