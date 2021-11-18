竹縣跨「市」代 高峰論壇登場　邀民對話「大新竹」未來

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新竹縣政府教育處指出，新竹縣市合併升格議題成為熱門話題，引起熱烈討論，該議題不論從稅賦正義、共同生活圈、資源分配與多數民意等觀點探討，都會涉及國土規劃、地域平衡、財稅分配及民意等重要因素，有無必要性、該怎麼做，皆須從長計議謹慎思量，並廣納各界意見，因此縣府舉辦相關活動，歡迎關心的民眾多加參與。
新竹縣政府教育處表示，針對「大新竹合併」議題，本次「竹縣跨『市』代 高峰論壇」活動將由新竹縣縣長楊文科親自參與外，也將邀請聯華電子榮譽副董事長宣明智、台灣產經建研社理事長洪奇昌、新竹市前市長林政則、摩斯漢堡董事長林建元及中華大學副校長解鴻年等人擔任此次高峰論壇之與談人，除一同親身精闢分享議題觀點，也將與民對談，傾聽與政策息息相關的大新竹地區之民眾意見，打造完善的溝通橋樑。
此外，下週11月27、28日兩天將在明新科技大學鴻超樓國際會議廳辦理「青年公共論壇」，邀請新竹縣、市青年參與，除了精彩演說和課程，也將辨論熱門的「大新竹合併」議題，目前皆還有名額，歡迎上網報名！
「2021竹縣跨『市』代高峰論壇」邀請關心新竹縣市合併的地方民眾一同響應及參與，歡迎設籍、居住、就學或就業於新竹縣市之民眾，即日起至110年12月1日止，前往報名網站(https://reurl.cc/43n1KK)或至Accupass活動通搜尋「竹縣跨『市』代高峰論壇」線上報名，填妥報名資訊後另以e-mail通知是否錄取，共計200名，額滿截止，更多資訊請上新竹縣政府教育處青年事務科臉書粉絲專頁查詢。