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自己的iPhone自己修！Apple開放自助維修　這兩款先開始

▲Apple的iPhone系列過去僅開放授權維修中心進行維修，現在則開放用戶自行維修。（示意圖／記者朱永強攝2021.9.25）
▲Apple的iPhone系列過去僅開放授權維修中心進行維修，現在則開放用戶自行維修。（示意圖／記者朱永強攝2021.9.25）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-18 11:55:47

Apple 昨（17日）晚宣佈，推出自助維修計畫，將讓願意自行維修裝置的顧客能使用 Apple 原廠零件和工具，計劃的初始階段將著重於最常用的維修模組，例如 iPhone 顯示器、電池和相機，明年稍晚將新增可供維修的內容；該計畫首先適用於 iPhone 12 和 iPhone 13 系列，接著將推出至配備 M1 晶片的 Mac 電腦，自助服務維修將於明年初於美國推出，並在 2022 年拓展至更多國家與地區。

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Apple指出，當產品需要維修時，可以在上萬個據點由經過培訓的技術人員使用Apple原廠零件進行維修，包括 Apple（店內或郵寄）、授權維修中心AASP、獨立維修服務供應商，現在還加入有能力自行維修的產品擁有者。

Apple建議，為了確保維修時的安全，顧客務必先查看維修說明書；然後，顧客將透過Apple自助維修線上商店，訂購原廠零件和工具；維修後，退回舊零件進行回收的顧客，將獲得購買折抵額度；新的自助維修線上商店將提供 200 多種獨立零件和工具，讓顧客能夠自行完成 iPhone 12 和 iPhone 13 最常見的維修項目。

Apple強調，自助維修計畫適合具有維修電子裝置知識和經驗的個人技術人員；對於絕大多數顧客而言，造訪專業維修供應商，請使用 Apple 原廠零件的認證技術人員進行維修是最可靠的方法。


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