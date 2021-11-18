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國家機器全面動起來？顏寬恒：現在好像跟周玉蔻選

▲顏寬恒今帶著一名助理，到台中市選委會完成登記。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
▲顏寬恒今帶著一名助理，到台中市選委會完成登記。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-18 12:06:55

台中市第二選區立委補選，國民黨徵召的顏寬恒今（18日）完成登記。顏寬恒表示，這場選戰的主軸是在地出發、最大靠山是在地鄉親。面對執政黨大軍壓陣，對他個人不斷批評及抹黑，讓他有個錯覺，「對手換來換去，現在好像是周玉蔻」。

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相較民進黨對手林靜儀搶頭香的大陣仗，顏寬恒上午9點帶著一名助理走進台中市選委會，他表示以往參選都是助理代為登記，自己第一次走進選委會，可以說是「解鎖新任務」。

媒體追問關於周玉蔻的問題，他說，對於不實指控部份，會交給律師和發言人處理，讓周負起責任。至於執政黨舖天蓋地攻擊，顏寬恒說：「我有一個錯覺，就是對手換來換去，現在好像是周玉蔻。」記者問他，有什麼話想對周玉蔻說？顏寬恒把球丟回媒體：「希望她有媒體人的專業，保持中立、維護媒體人的尊嚴，不要害到各位。」
 

▲顏寬恒向在場媒體秀出完成參選登記的資料。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
▲顏寬恒向在場媒體秀出完成參選登記的資料。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
顏寬恒說，他預期這次選舉的攻擊比較多，已經做好準備了，會勤走基層訴諸選民的支持。他說鄉親都習慣找他們幫忙，但選舉時與民眾的情感、「人與人的連結」需要長期的紮根與在地經營，卻遭有心人士、特定政黨貼標籤說是派系。顏寬恒諷刺：「相較於民進黨內的各大派系，被影射成派系的我們溫暖許多。」

對於外界賭盤看好林靜儀贏他3000票，顏寬恒說，台中市海線屯區的選舉不應該交給賭盤，而是要交給海線屯區的鄉親。

中二立委補選將在明年1月9日進行投票，選區包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等5行政區。台中市選委會表示，補選登記時間從15日到19日截止，民進黨林靜儀於15日率先完成登記、無黨籍李昇翰16日下午完成登記、國民黨籍顏寬恒是第3位，明天是登記截止日。至於宣布參選的黎明幼稚園園長林金連，上午尚未登記。
 

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