國家機器全面動起來？顏寬恒：現在好像跟周玉蔻選

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媒體追問關於周玉蔻的問題，他說，對於不實指控部份，會交給律師和發言人處理，讓周負起責任。至於執政黨舖天蓋地攻擊，顏寬恒說：「我有一個錯覺，就是對手換來換去，現在好像是周玉蔻。」記者問他，有什麼話想對周玉蔻說？顏寬恒把球丟回媒體：「希望她有媒體人的專業，保持中立、維護媒體人的尊嚴，不要害到各位。」
顏寬恒說，他預期這次選舉的攻擊比較多，已經做好準備了，會勤走基層訴諸選民的支持。他說鄉親都習慣找他們幫忙，但選舉時與民眾的情感、「人與人的連結」需要長期的紮根與在地經營，卻遭有心人士、特定政黨貼標籤說是派系。顏寬恒諷刺：「相較於民進黨內的各大派系，被影射成派系的我們溫暖許多。」
對於外界賭盤看好林靜儀贏他3000票，顏寬恒說，台中市海線屯區的選舉不應該交給賭盤，而是要交給海線屯區的鄉親。
中二立委補選將在明年1月9日進行投票，選區包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等5行政區。台中市選委會表示，補選登記時間從15日到19日截止，民進黨林靜儀於15日率先完成登記、無黨籍李昇翰16日下午完成登記、國民黨籍顏寬恒是第3位，明天是登記截止日。至於宣布參選的黎明幼稚園園長林金連，上午尚未登記。