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星宇航空啟動全航線機票優惠　台北飛日本現折近4千元

▲星宇航空今（18）日表示，即日起至12月14日至官網或各大合作旅行社購買自台灣起飛機票，皆可享有特別折扣。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空今（18）日表示，即日起至12月14日至官網或各大合作旅行社購買自台灣起飛機票，皆可享有特別折扣。（圖／星宇航空提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-18 14:27:03

針對2022年後疫情旅遊市場，星宇航空今（18）日表示，即日起至12月14日推出「2022重載希望，跟著星宇出國去」限時優惠，只要至星宇航空官網或各大合作旅行社購買台灣出發、不分航線不分艙等，皆可享有特別折扣，以官網為例，全艙等票面價均打93折，邀請國人把握機會。
    
星宇航空說明，此次限定折扣涵蓋現有全航線全艙等，包含澳門、峴港、檳城、東京、大阪、曼谷、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、新加坡，出發日為明（2022）年1月1日至同年12月4日，並可享有星宇航空的「安心購買機票方案」，於2022年2月14日前更改行程，可不限次數免除改票手續費。

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此次優惠，台北-東京來回商務艙最高折NT$3,997，經濟艙最高折NT$2,562；台北-大阪商務艙最高折NT$3,731，經濟艙最高折NT$2,527；台北-檳城商務艙最高折NT$3,283，經濟艙最高折NT$2,219，除了可在官網購票，也可至全台各大旅行社購票。

星宇航空表示，目前全球疫情逐漸趨緩，旅遊市場逐漸復甦，許多人已開始規劃久違的國外旅遊第一站，品牌開航初期即碰上疫情爆發，許多旅客尚未實際體驗到星宇的五感服務，希望透過此次優惠活動，讓旅客提早預訂，體驗品牌為久違的第一趟旅程帶來最精緻的享受。

星宇航空說，即使在疫情影響之下，仍持續開闢新航點、引進新機，8架A330-900及18架A350 XWB預計於明年中前開始交機，與現有A321neo共組全Airbus先進機隊，航網涵蓋亞太區域各重點城市，並預計於明年底開航北美航線，逐步建構拓及全球之綿密航網。

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