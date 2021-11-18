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F-16戰機升級　學者：搭配AESA雷達可抵中共匿蹤戰機優勢

▲我國F16戰機升級，學者表示，配備AESA雷達的F16戰機，就能相當程度地抵銷中共空軍在匿蹤戰機上的優勢。(圖／國防部提供)
▲我國F16戰機升級，學者表示，配備AESA雷達的F16戰機，就能相當程度地抵銷中共空軍在匿蹤戰機上的優勢。(圖／國防部提供)

記者丁上程／綜合報導

2021-11-18 13:00:02｜2021-11-18 13:23:06

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，完成性能提升後的F-16AM/BM，與性能未提升前相較，總體戰力提升1.8倍，偵知能力提升2.2倍、自我防護能力提升1.8倍、協同作戰能力提升2.45倍、武器整合能力提升1.6倍。

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揭仲表示，等F-16A/B性能提升與新購F-16C/D Block70戰機都完成後，我空軍配備AESA主動電子掃描陣列雷達的機隊數量將接近210架。AESA雷達不僅在偵測距離上，較先前的APG66（V）3機械掃描式雷達多出近30％，對中共陸續服役的「殲20」匿蹤戰機，也有更好的偵測效果；若能獲得地面防空系統的有效支援，這210架配備AESA雷達的戰機，就能相當程度地抵銷中共空軍在匿蹤戰機上的優勢。

揭仲強調，先前國軍二代戰機的數量雖高達330餘架，但真正能與衡山指揮所、E-2K預警機、海軍基隆級驅逐艦等進行即時情資交換、共享戰術圖像，以執行現代化聯合作戰的戰機，僅有部分安裝數據鏈路專用終端機的F-16A/B戰機，總數不超過80架。等F-16A/B戰機性能提升全數完成、F-16C/D Block70戰機也全數服役後，可執行現代化聯網作戰的四代半戰機也增加為210架，相當程度提升在現代化空防作戰中以寡擊眾的可能性。

揭仲說，更值得注意的是，在110年國防報告書中，已明確表示國軍的防衛作戰構想，將從原本「整體防衛構想」時期對濱海到灘頭的極端重視，改為朝「向外拓展防衛空間」調整；而「拓展防衛空間」的主要手段，就是將國軍的防衛縱深朝台灣西面福建沿海、台灣北面宮古海峽、台灣東面西太平洋與台灣南面巴士海峽延伸。而這210架F-16AM/BM與F-16C/D Block70都服役後，由於可掛載多種先進遠距精準彈藥，對國軍日後實施源頭打擊、擴大防衛縱深都有直接的助益。

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