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高端被譏四劑帝國　桃藍議員：早知如此何必當初

▲桃園市藍營議員痛心指出，打高端的市民面臨必須補打國際認證疫苗才能出國的窘境，「早知如此、何必當初」。（圖／國民黨桃園市議會黨團提供）
▲桃園市藍營議員痛心指出，打高端的市民面臨必須補打國際認證疫苗才能出國的窘境，「早知如此、何必當初」。（圖／國民黨桃園市議會黨團提供）

記者李春台/桃園報導

2021-11-18 13:06:45｜2021-11-18 13:07:26

國民黨桃園市議員徐玉樹、梁為超、林政賢、詹江村、涂權吉今（18）日聯合召開記者會指出，當初在市議會提出在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才可施打動議，經表決通過，但桃園市政府置若罔聞，讓當初選擇施打一、二劑高端「愛國」疫苗的11萬餘人次桃園市民，面臨必須補打國際認證疫苗才能出國的窘境，藍營議員痛心指出，「早知如此、何必當初」。

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國民黨黨桃園市議員林政賢，於月前市議會臨時會時提出臨時動議，建請桃園市政府，在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，方予施打，當時民進黨議員還極力反對，後來以21人贊成、13人反對，通過這項動議。


市議員林政賢、徐玉樹、梁為超、詹江村、涂權吉表示，施打國際認證的新冠疫苗，例如ＡＺ、莫德納、ＢＮＴ等，可以獲得一定免疫力，未來國人出國洽公或觀光，可以減少入出境之障礙，目前各國紛紛推出疫苗護照，就是這種用意，如果市民接種沒有國際認證之疫苗，出國會變得非常困難。


3個多月來，全台高端疫苗總共有77萬人接種，而高端疫苗僅獲4個國家認可入境，此與當初執政黨講得天花亂墜，把高端塑造為全球第一支使用「免疫橋接」的神勇疫苗，而且蔡英文總統刻意帶頭施打，衛福部及醫療專家小組也一路開綠燈全力護航。


施打高端疫苗的民眾，已經成為「疫苗孤兒」，指揮中心日前宣布可以「補打」兩劑國際認證疫苗，等於注射高端疫苗的國人，必須要接種4劑疫苗，難怪被網友譏為台灣成為全球唯一的「四劑帝國」。


召開聯合記者會的四位藍營市議員指出，目前國內外疫苗混打之相關研究，均無先打一或兩劑高端後，再施打另外兩劑疫苗的相關實驗，他們相當質疑安全性，尤其指揮中心一再強調，疫苗混打需要更多科學證據、甚至疫苗打多對身體也非好事，前後一再打臉自己，他們也嗆聲蘇貞昌、陳時中下台。


議員們表示，他們多次呼籲，桃園市政府在桃園境內所施打之新冠肺炎疫苗，均應使用經過第三期臨床試驗，並且取得國際大國授權，得到國際認證之疫苗，才能在我們桃園市境內施打，守護市民健康，但市府顯然不認同，造成桃園市施打高端疫苗第一劑6萬4647人及第二劑5萬2875人，總共11萬7522人次桃園市民，成為「被實驗的白老鼠」。

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