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115萬劑莫德納疫苗下午抵台！陳時中：今年採購全數到貨

▲指揮中心指揮官陳時中今（18）日在疫情記者會上宣布，下午將有115萬劑的莫德納疫苗到貨。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中今（18）日在疫情記者會上宣布，下午將有115萬劑的莫德納疫苗到貨。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2021-11-18 14:13:30

中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，第十批採購Moderna疫苗115.038萬劑，將於今日下午抵達桃園國際機場。本批效期至2022年1月24日。

指揮中心表示，我國今年採購之Moderna疫苗已全數到貨，共計609.168萬劑，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108.31萬劑、第八批10月8日113.21萬劑、第九批11月12日122.61萬劑，以及本批115.038萬劑。抵臺疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

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指揮中心指揮官陳時中表示，17日AZ疫苗第二劑打了9.9萬劑，莫德納第一劑1.7萬多，第二劑3.3萬多，大概是5.1萬劑出頭。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
（編輯：林莞茜）

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