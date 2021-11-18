拜登試駕悍馬電動車　大讚不輸經典跑車

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拜登憶起他珍貴的1967年雪佛蘭Corvette Stingray，說他一直認為這輛跑車令人驚豔，從靜止加速到每小時60英里（約96公里）只要5.3秒。
他掃視停在一旁的一排悍馬車，讚嘆說：「這輛卡車比（我的雪佛蘭）重了3倍，但從0加速到60（英里/小時）只需要3秒！」
拜登在通用廠區開車繞了幾圈後問記者：「誰想跳上來後面，或車頂？這傢伙真的不同凡響！」
對於通用汽車首席執行長巴拉（Mary Barra）推動在2035年以前終結非電動車製造的雄心，拜登讚譽有佳。他對巴拉說：「妳改變了一切。妳將立下標竿。」
拜登本月15日將規模達1兆美元的基礎建設法案簽署成法，支持度直直落的他，急於向外界展示他已兌現競選承諾。
這項獲得兩黨支持的基建法案提供75億美元資助在全美建置電動車充電站的網絡；業界認為，這類投資將促進更多美國人購買電動車，車廠也會增加產量。
有了這筆資金，電動車充電站將沿著公路廊道或在社區裡建造，好讓駕駛人方便長途或短程旅行。
拜登造訪車廠時，特別強調對電動車相關設施的投資。底特律是美國大選關鍵州密西根州的第一大城。
白宮在聲明中表示，拜登闡述新法如何「在全國建立電動車充電站，讓駕駛電動車更為便利，進而減少碳排以對抗氣候危機，並在全美各地創造薪資優渥、有工會組織的工作機會」。
電動車和電動卡車的大規模轉型將有助實現拜登的承諾，即在2030年以前，將美國溫室氣體排放量減為2005年水準的50%。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1101118