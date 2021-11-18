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批陳吉仲政治渣男　陳思宇：豬農基金縮水又變食品推廣

▲「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇今日與前衛生署署長楊志良、食安守護醫師蘇偉碩以及民間「反瘦肉精毒豬」聯盟發言人李建誠一同召開「百億基金『嚴. 寬. 橫 』記者會」
▲「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇今日與前衛生署署長楊志良、食安守護醫師蘇偉碩以及民間「反瘦肉精毒豬」聯盟發言人李建誠一同召開「百億基金『嚴. 寬. 橫 』記者會」

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-18 15:51:46｜2021-11-18 15:56:15

「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇今（18）日與前衛生署署長楊志良、食安守護醫師蘇偉碩以及民間「反瘦肉精毒豬」聯盟發言人李建誠一同召開記者會，繼農損基金被爆料下萊豬廣告後，發現百億基金還有「執行不嚴謹、預算太寬列以及補助太蠻橫」問題，他們諷其為「嚴寬橫」，陳思宇也直批陳吉仲是政治渣男。

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民團指出，農委會主委陳吉仲表示「整整四年會有130億的補助。」結果卻是在這兩年編列的百億基金就已經縮水21億，最高縮水程度從40%至94%不等。此外，去年9月陳吉仲說「百億基金」送行政院明年就可以使用，結果是用了農損基金去下萊豬廣告，且至今自助餐、夜市都看不到標示，農委會和食藥署的稽查不力，同時也違反了陳吉仲「包裝食品標示絕無問題」、「豬標章上要有QR code載明豬肉的來源」的承諾。

陳思宇表示，近日陳吉仲的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」竟變成銀髮食品推廣，根本就是欺騙豬農，從農委會的網站看來，是109年就有的銀髮友善食品推廣，為何要在萊豬開放政府承諾提升養豬產業之際，拿養豬基金的錢做例行性卻換個名字的推廣，「難道又是大內宣戲碼？」

陳思宇指出，百億基金上路的第一年就因經費不到位而縮水16億，第二年更縮水21億，導致8大細項通通減少。其中，在今年更有縮水94%的多元整合行銷養豬產業預算，從1億剩下550萬元，而更重要的冷鏈提升從6.04億縮水42%剩下3.5億元，除此之外，實際又發揮了多少作用？豬農需要的畜牧場污染設備、屠宰廠更新，執行情形又是如何？

陳思宇表示，當初面對開放萊豬進口對民眾許下滿滿把關承諾的陳吉仲，「現在不只做不到還狂跳票，一次不夠再跳一次，農委會陳主委現在顯然變成政治渣男！」前衛生署長楊志良則表示，蔡同榮若活到今天一定很怨嘆，因為沒有加一句公投結果的強制性，公投應該高於法律的位階，蔡政府完全違背原來民進黨的初衷，用納稅人的錢去擦粉抹脂。

民間「反瘦肉精毒豬」聯盟發言人李建誠認為，陳吉仲日前在電視發表會上所誇耀的「政績」恰好就是反萊豬運動引發的正面效果。他舉例，因為政府以區隔市場為由，全面開放萊豬進口，而國內養豬禁用，表示萊劑確實對動物有害，進而可能對國人食安產生疑慮，因此民間團體主張的萊劑有毒，得到陳吉仲的證實。

李建誠再舉例，政府堅持只標產地不標萊劑，引發了標章貼紙之亂。最後，百億養豬基金的補助是政策錯誤的「補破網」，其中大部分用在冷鏈設備的改善，卻因反萊豬的民意使冷凍肉品不如溫體肉攤受到信任。李建誠表示，陳主委想充當貿易談判代表，棄守農糧安全的職責，所幸民間自力自強頂住萊豬開放的漏洞，就像國人防疫做到滴水不漏才守住政府的破口。 

守護食安醫師蘇偉碩表示「不管是WTO或者是CPTPP都沒有規定要申請加入會員必須先開放萊豬，甚至有WTO和CPTPP雙重會員資格的澳洲、紐西蘭和馬來西亞等國，至今沒有開放萊牛，但也沒有影響這些國家的「國際經貿地位」，可見政府官員都在胡說扯謊」。

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