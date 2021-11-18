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韓國學測舉國動員！施工暫停、警車開道　只求不干擾考生

▲韓國學測（大學修業能力考試）今（18）日登場，約51萬名考生在全國關注下紛紛趕往考場應試。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國學測（大學修業能力考試）今（18）日登場，約51萬名考生在全國關注下紛紛趕往考場應試。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-18 16:29:28｜2021-11-18 16:33:52

韓國學測（大學修業能力考試）今（18）日登場，今年全國約51萬名考生必須在1天之內完成國語、數學、英文、社會科學及第二外文等5項考科，在韓國社會巨大的升學競爭壓力下，簡稱修能的這項考試也成了舉國動員的國家大事，今年考試當天除了交通管制、加開公車班次外，還有考生因為趕不上考試只好由警方開車送到現場的畫面，加上韓國疫情升溫，政府祭出種種相應措施，注意防疫外也深怕影響考生情緒、干擾考試。

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▲韓國每年的「大學修業能力考試」是所有高中生最看重的試煉，其壓力之大可說是一試定生死。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國每年的「大學修業能力考試」是所有高中生最看重的試煉，其壓力之大可說是一試定生死。（圖／美聯社／達志影像）

韓國每年的「大學修學能力試驗」（ 대학수학능력시험 College Scholastic Ability Test）不只是高中生考上名校的重大試煉，每年考試當天除了全家出動以外，就連學校也得跟著應援，交通部門更會加派大眾運輸班次、安排交通警察待命管制，全國公家機關和部分企業上班族的上班時間亦調整至上午10點以避開交通尖峰，就連飛機航班的起降時間也必須配合避開英文聽力測驗，經過考場附近的交通工具，也會被要求減速慢行、禁止鳴笛。

▲韓國每年的「大學修業能力考試」是所有高中生最看重的試煉，其壓力之大可說是一試定生死。（圖／美聯社／達志影像）
▲修能測驗期間，不論公部門或民營企業都會盡量配合考生的「出戰作息」。（圖／美聯社／達志影像）
今年是新冠疫情以來韓國舉辦的第二次修能試驗，去年因為疫情嚴峻全國緊急停課，因此推延至12月才進行，以往準備考試期間，學生們會到圖書館、學校或咖啡廳唸書，在去年有考生抱怨「早上一到9點就開始傳來鑽牆的聲音，因為疫情不能去圖書館、咖啡廳等公共場所，請不要為了個人裝修這點事而損害別人的人生」的經驗之下，今年首爾江南區大峙洞銀馬公寓和善京公寓、狎鷗亭洞現代公寓等大型公寓，都貼出公告希望在18日以前暫停裝修工程，避免施工噪音、氣味干擾學生唸書備戰。

▲韓國每年的「大學修業能力考試」是所有高中生最看重的試煉，其壓力之大可說是一試定生死。（圖／美聯社／達志影像）
▲學生們當天只怕趕不上考試、無法擠身進入頂尖的SKY大學，也就是首爾大學（S）、高麗大學（K）以及延世大學（Y）。（圖／美聯社／達志影像）

應考當天除了家長們特地請假陪考、接送外，還有不少家長特別在寺廟或考場外，雙手合十祈禱子女考試順利，也有警察特地開警車接送差點趕不上考試的學生到現場，或是接送居住在遙遠地區學生的畫面。

▲韓國每年的「大學修業能力考試」是所有高中生最看重的試煉，其壓力之大可說是一試定生死。（圖／美聯社／達志影像）
▲社會給予巨大的升學壓力之下，不少家長也只能誠心祈禱保佑小孩金榜題名。（圖／美聯社／達志影像）

此外，為了因應韓國「與病毒共存」政策，考場也提早徹底清潔消毒過。《韓聯社》指出，所有考生進入考場前需測量體溫並確認有無症狀，考試過程中也必須全程佩戴口罩。若考試當天體溫超過37.5℃，或有疑似染疫症狀的考生將被安排至單獨的教室應試。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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