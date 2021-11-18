韓國學測舉國動員！施工暫停、警車開道　只求不干擾考生

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韓國每年的「大學修學能力試驗」（ 대학수학능력시험 College Scholastic Ability Test）不只是高中生考上名校的重大試煉，每年考試當天除了全家出動以外，就連學校也得跟著應援，交通部門更會加派大眾運輸班次、安排交通警察待命管制，全國公家機關和部分企業上班族的上班時間亦調整至上午10點以避開交通尖峰，就連飛機航班的起降時間也必須配合避開英文聽力測驗，經過考場附近的交通工具，也會被要求減速慢行、禁止鳴笛。
今年是新冠疫情以來韓國舉辦的第二次修能試驗，去年因為疫情嚴峻全國緊急停課，因此推延至12月才進行，以往準備考試期間，學生們會到圖書館、學校或咖啡廳唸書，在去年有考生抱怨「早上一到9點就開始傳來鑽牆的聲音，因為疫情不能去圖書館、咖啡廳等公共場所，請不要為了個人裝修這點事而損害別人的人生」的經驗之下，今年首爾江南區大峙洞銀馬公寓和善京公寓、狎鷗亭洞現代公寓等大型公寓，都貼出公告希望在18日以前暫停裝修工程，避免施工噪音、氣味干擾學生唸書備戰。
應考當天除了家長們特地請假陪考、接送外，還有不少家長特別在寺廟或考場外，雙手合十祈禱子女考試順利，也有警察特地開警車接送差點趕不上考試的學生到現場，或是接送居住在遙遠地區學生的畫面。
此外，為了因應韓國「與病毒共存」政策，考場也提早徹底清潔消毒過。《韓聯社》指出，所有考生進入考場前需測量體溫並確認有無症狀，考試過程中也必須全程佩戴口罩。若考試當天體溫超過37.5℃，或有疑似染疫症狀的考生將被安排至單獨的教室應試。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。