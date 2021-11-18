朱軒洋大唱《流星雨》　扼腕沒打包周渝民「鰻魚飯」

《逆局》上周播出完結篇，演員燒腦189天的拍攝幕後陸續揭露，周渝民所飾演的「梁炎東」被警隊調侃專業台詞太多，是最不想挑戰的角色，透過周渝民的演繹讓艱澀的台詞變得淺顯易懂，其實他在拍攝期間也不停拿著台詞重複背誦，花絮裡可以見到，周渝民、李銘順、朱軒洋3人卡詞相視大笑的一面，令人感受到演員拍攝期間「腦袋當機」的真實樣貌，還有人稱「中二病」的朱軒洋，與李銘忠帶頭大唱周渝民全民K歌《流星雨》，還一起擺出F4最經典帥氣手勢，氛圍超歡樂。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-18 17:51:18
周渝民私下被紀培慧、朱軒洋稱為是很溫暖，像大哥哥一樣的存在，不僅給予角色上的建議，還經常直接「投餵」，讓朱軒洋最耿耿於懷是，忘了將周渝民請的鰻魚飯帶回家，至今仍難以忘懷。
《逆局》完結篇播出後收到眾多網友提出對劇情的提問，其中劇中李銘順中彈身亡的戲讓觀眾最難接受，因此被問到：「戲裡李銘順與草爺都是被李銘忠以狙擊槍射擊，為什麼草爺沒死？要把李銘順賜死？」李銘順笑說：「我弟比較愛草爺啦，他可能想打我很久了，忍了三十幾年。」讓弟弟李銘忠忍不住回應：「對啊，只有在劇裡可以做平常沒辦法做的事情。」
劇中周渝民、朱軒洋聯手揪出所有謎團背後的中間人，也揭發了涉及不法的權貴高層，劇情張力十足、情節不斷反轉，流量直衝愛奇藝國際版在台灣、香港、日本、澳洲等地區的排行榜第一名。完結篇中，周渝民飾演的梁炎東在破獲聖美槍擊案及非法器官買賣案後的兩年，再度以全新身份回到昌榕分局，對著朱軒洋說「又要一起工作啦」，讓網友超驚喜，紛紛敲碗第三章，對此，監製楊以苹笑說：「很謝謝大家的喜愛，會努力達成觀眾的期待。」