三星家族最不受寵千金！二公主「逆襲成功」繼承49億家產

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不過，相較起大哥李在鎔頂著獨子光環得天獨厚，卻涉及韓國前總統朴槿惠「閨密門」的政治醜聞被逮捕、起訴；大姊李富真被稱為韓國最美富二代，執掌新羅酒店、成為了三星子公司的首位女社長，身為二女的李敘顯（이서현）當時就只是個三星福利基金會理事長，可說是最不受寵的子女。
三星的繼承者們當中，李健熙原先最疼愛的是小女兒李尹馨，在她20歲就收到父親贈送約2億美元的股票，前景一片光明。然而2005年時，李尹馨卻因為愛情不順遂，在美國的公寓自縊身亡，年僅26歲。三星集團少主李在鎔則捲進朴槿惠的案子，涉嫌行賄，吃了一年多牢飯。被譽為「小李健熙」的長女李富真，畢業後真就跟隨父親在商場歷練，曾無限接近三星第三代掌門人，只是她堅決跟自己的保鑣窮小子任佑宰結婚後又離婚，導致在集團內部的威信大失，失望的同時還有父親李健熙。
兄姊耀眼的光芒下總有那麼一小塊陰影，然而作為韓國最大財閥三星集團會長的二女，李敘顯又怎麼可能淪為平凡？事實上她總是低調卻又實在的展現她的能幹才華。自從父親李健熙因心臟病住院後，哥哥李在鎔成為三星的實質領導人，掌管三星集團的核心事業，姊姊李富真則負責三星酒店、旅遊業務，李敘顯則是接管了三星服飾與福利基金會等事業。
因為不如長兄有重男輕女的韓國傳統文化光環、不像長姊有跟隨父親上戰場的商業歷練，更不像妹妹從小受寵，所以1973年出生的李敘顯童年起就養成十分聽話不任性的個性，大學時在美國紐約帕森設計學院學服裝設計，畢業後也乖乖聽從父母安排，於2000年與韓國著名報社《東亞日報》前社長金炳晚的次子金載烈成婚。
不受寵的李敘顯本該成為一名服裝設計師，只是父親的野心不只在電子、化工，於是李健熙將三星旗下服裝公司第一毛織（Cheil Industries Inc.）交給了她來處理，當時李敘顯正懷著第二胎，但身懷六甲的她對待這個負責時裝及奢侈品業務的公司就像對待自己的孩子一般，竭盡心力的呵護與提拔，果然在她出色的能力與領導才華之下，銷售額直線上升，成為韓國時裝業巨頭。
商場上的成功也讓父親對這個從沒特別注意過的二女兒另眼相看，2010年三星人事大變動中，更是將李敘顯拉拔為韓國三星集團副總裁，2013年升任愛寶樂園服裝事業部社長，掌管服裝與廣告事業，種種跡象更被外界認為是李敘顯「成功逆襲」，也從這一刻起成了龐大家產的有力競爭者。
2016年，李敘顯的資產達到了14.8億美元，在韓國富豪榜中位列19位，2020年更以15億美元的身價，位列韓國富豪榜第17位，緊跟姐姐李富真之後，如今隨著李健熙的去世，韓媒報導李敘顯繼承的遺產也達到5.6萬億韓元（約49億美元）。
成長過程中最不被看好的她，在長年重男輕女的韓國社會中展現了商業實力，又能夠在自己擅長、喜歡的領域大展身手，相較兄姊都有過不順利的婚姻，自己和丈夫相敬如賓，與三個孩子生活美滿快樂，這個「不受寵」千金如今卻成為三星第三代中，最穩妥的人生贏家。