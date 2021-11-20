三星家族最不受寵千金！二公主「逆襲成功」繼承49億家產

韓國最大財閥三星集團（ SAMGUNG ）龐大程度， 就連韓國人都自我調侃「韓國一生無法避免三件事：死亡、稅收和三星」，已故的老會長李健熙（이건희）更是一手把三星集團打造成現在的經濟帝國，育有三女一子的李健熙，光是留下的財產要繳納的遺產稅就是筆天文數字，至於究竟膝下子女長子李在鎔、長女李富真、次女李敘顯、小女李尹馨，誰能獲得青睞這場「繼承者之戰」也一直備受外界關注，然而目前繼承者未定，看起來最符合「人生勝利組」的卻是李健熙次女李敘顯。

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根據《韓聯社》報導，已故前會長李健熙的遺屬所應繳納的繼承稅高達12萬億韓元 （約新台幣3000億元）以上，稅額將創下歷史新高。李健熙的合法繼承人為夫人洪羅喜，女兒李富真、李敘顯，以及被視為集團繼承人、時為三星副會長的獨子李在鎔，其中小女李尹馨2005年在美國為愛自殺身亡，不列在合法繼承人內，按照法律遺產將分成 4.5 份，配偶拿 1.5 份且 3 名兒女各拿 1 份，依照持股分配，推估洪羅喜須繳納遺產稅為3.1兆韓元、李在鎔2.9兆韓元、李富真2.6兆韓元、李敘顯2.4兆韓元。

▲三星集團會長李健熙去年10月25日於首爾逸院洞三星醫院過世。其家屬預計將負擔韓國史上最高的遺產稅。（圖／美聯社／達志影像）







不過，相較起大哥李在鎔頂著獨子光環得天獨厚，卻涉及韓國前總統朴槿惠「閨密門」的政治醜聞被逮捕、起訴；大姊李富真被稱為韓國最美富二代，執掌新羅酒店、成為了三星子公司的首位女社長，身為二女的李敘顯（이서현）當時就只是個三星福利基金會理事長，可說是最不受寵的子女。

三星的繼承者們當中，李健熙原先最疼愛的是小女兒李尹馨，在她20歲就收到父親贈送約2億美元的股票，前景一片光明。然而2005年時，李尹馨卻因為愛情不順遂，在美國的公寓自縊身亡，年僅26歲。三星集團少主李在鎔則捲進朴槿惠的案子，涉嫌行賄，吃了一年多牢飯。被譽為「小李健熙」的長女李富真，畢業後真就跟隨父親在商場歷練，曾無限接近三星第三代掌門人，只是她堅決跟自己的保鑣窮小子任佑宰結婚後又離婚，導致在集團內部的威信大失，失望的同時還有父親李健熙。

▲三星集團少主李在鎔身陷囹圄後，名聲備受質疑。（圖／美聯社／達志影像）







兄姊耀眼的光芒下總有那麼一小塊陰影，然而作為韓國最大財閥三星集團會長的二女，李敘顯又怎麼可能淪為平凡？事實上她總是低調卻又實在的展現她的能幹才華。自從父親李健熙因心臟病住院後，哥哥李在鎔成為三星的實質領導人，掌管三星集團的核心事業，姊姊李富真則負責三星酒店、旅遊業務，李敘顯則是接管了三星服飾與福利基金會等事業。

因為不如長兄有重男輕女的韓國傳統文化光環、不像長姊有跟隨父親上戰場的商業歷練，更不像妹妹從小受寵，所以1973年出生的李敘顯童年起就養成十分聽話不任性的個性，大學時在美國紐約帕森設計學院學服裝設計，畢業後也乖乖聽從父母安排，於2000年與韓國著名報社《東亞日報》前社長金炳晚的次子金載烈成婚。

▲李敘顯的婚姻明顯是場「商業聯姻」，但父母的安排卻不曾讓她吃過苦。（圖／翻攝自韓網）







不受寵的李敘顯本該成為一名服裝設計師，只是父親的野心不只在電子、化工，於是李健熙將三星旗下服裝公司第一毛織（Cheil Industries Inc.）交給了她來處理，當時李敘顯正懷著第二胎，但身懷六甲的她對待這個負責時裝及奢侈品業務的公司就像對待自己的孩子一般，竭盡心力的呵護與提拔，果然在她出色的能力與領導才華之下，銷售額直線上升，成為韓國時裝業巨頭。

商場上的成功也讓父親對這個從沒特別注意過的二女兒另眼相看，2010年三星人事大變動中，更是將李敘顯拉拔為韓國三星集團副總裁，2013年升任愛寶樂園服裝事業部社長，掌管服裝與廣告事業，種種跡象更被外界認為是李敘顯「成功逆襲」，也從這一刻起成了龐大家產的有力競爭者。

▲三星集團第三代掌門人長女李富真（左）、次女李敘顯。（圖／翻攝自Korea Daily）







2016年，李敘顯的資產達到了14.8億美元，在韓國富豪榜中位列19位，2020年更以15億美元的身價，位列韓國富豪榜第17位，緊跟姐姐李富真之後，如今隨著李健熙的去世，韓媒報導李敘顯繼承的遺產也達到5.6萬億韓元（約49億美元）。