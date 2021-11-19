《天堂W》出金變就退坑！韓實況主稱NC遊戲玩家都被當狗
韓廠 NCSoft 知名 IP《天堂》新作《天堂 W》已於月初正式上市，上線至今已有不少玩家獲得「紫變」，短短近兩周的時間已為NCSoft創下驚人的營收。不過，在韓國《天堂》界的知名實況主「總統-Imbum」近期卻在實況中強調，如果遊戲未來推出金變的話，他將會退出《天堂 W》。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-19 06:26:55
Imbum 是韓國非常著名的《天堂》系列實況主，幾乎是無人不知、無人不曉的玩家，因為他的高人氣還被許多粉絲稱為「總統」。在日前的實況中，Imbum 以一段中韓文雙語的公開信，表明他對《天堂 W》遊戲生態的看法，以及韓國玩家是怎麼看待 NCSoft， 並稱在韓國玩 NCSoft《天堂》遊戲的玩家被稱為「狗」和「豬」，因為 NC 曾在遊戲中執行了讓玩家像豬和狗一樣不斷地在遊戲中付錢、盲目收費的商業模式。
信中首先提到了有關遊戲委託出現 Bug 導致很多玩家、甚至紫變玩家被封鎖以及非法外掛問題，後續則向台灣玩家解釋韓國玩家對於 NCSoft 的看法。Imbum 表示不知道台灣朋友們怎麼看 NCSoft《天堂》這個遊戲，但韓國玩家對 NCSoft 很不滿，並且不看好它。《天堂 W》則是 NCSoft 在失去了民心的情況下，為了再次贏得玩家的信任，承諾要做最低收費的 BM（Business Model）而上線的一款遊戲。
為了讓所有人可以愉快地享受《天堂 W》，也為了不讓亂收費的課金系統出現，希望玩家們可以站在同一個陣線，因此 Imbum 強調如果《天堂 W》接下來出現神話階級變身（金變），他將會放棄這款遊戲，同時他也向台灣 YouTuber Dinter 和小許傳達了這些內容。