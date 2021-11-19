COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《天堂W》出金變就退坑！韓實況主稱NC遊戲玩家都被當狗

▲韓實況主稱《天堂W》出金變就會退坑
▲韓實況主稱《天堂W》出金變就會退坑

生活消費中心/綜合報導

2021-11-19 06:26:55

韓廠 NCSoft 知名 IP《天堂》新作《天堂 W》已於月初正式上市，上線至今已有不少玩家獲得「紫變」，短短近兩周的時間已為NCSoft創下驚人的營收。不過，在韓國《天堂》界的知名實況主「總統-Imbum」近期卻在實況中強調，如果遊戲未來推出金變的話，他將會退出《天堂 W》。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 
Imbum 是韓國非常著名的《天堂》系列實況主，幾乎是無人不知、無人不曉的玩家，因為他的高人氣還被許多粉絲稱為「總統」。在日前的實況中，Imbum 以一段中韓文雙語的公開信，表明他對《天堂 W》遊戲生態的看法，以及韓國玩家是怎麼看待 NCSoft， 並稱在韓國玩 NCSoft《天堂》遊戲的玩家被稱為「狗」和「豬」，因為 NC 曾在遊戲中執行了讓玩家像豬和狗一樣不斷地在遊戲中付錢、盲目收費的商業模式。

信中首先提到了有關遊戲委託出現 Bug 導致很多玩家、甚至紫變玩家被封鎖以及非法外掛問題，後續則向台灣玩家解釋韓國玩家對於 NCSoft 的看法。Imbum 表示不知道台灣朋友們怎麼看 NCSoft《天堂》這個遊戲，但韓國玩家對 NCSoft 很不滿，並且不看好它。《天堂 W》則是 NCSoft 在失去了民心的情況下，為了再次贏得玩家的信任，承諾要做最低收費的 BM（Business Model）而上線的一款遊戲。

為了讓所有人可以愉快地享受《天堂 W》，也為了不讓亂收費的課金系統出現，希望玩家們可以站在同一個陣線，因此 Imbum 強調如果《天堂 W》接下來出現神話階級變身（金變），他將會放棄這款遊戲，同時他也向台灣 YouTuber Dinter 和小許傳達了這些內容。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀