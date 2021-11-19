楊麗花一開金口就燒錢　陳亞蘭超支：荷包瘦很多

陳亞蘭昨（18）日出席「雜學校2021亞洲創新創意大會」，近期她忙著歌仔戲《嘉慶君遊台灣》後製，超支情形超出預期，陳亞蘭笑說：「『荷包』瘦很多，光是第一集就花了300、400顆動畫，『楊派』是創新跟創意，做過東西不會再做，我自己想要突破自己的人，但在資金方面希望不是無底洞。所以製作預算有些掌控，也希望之後有越來越多平台播放。」被問到恩師楊麗花有沒有管錢？陳亞蘭笑說：「她沒有過問預算這件事，不過只要她一開口『這顆鏡頭應該要怎麼樣』，這句話就代表要『燒錢』。」陳亞蘭更打趣說：「人家說舉頭三尺有神明，我是舉頭三尺有『楊阿姨』，一開口就燒錢。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-19 08:30:00
77歲的楊麗花日前聚會的照片曝光，被大家稱讚「70幾歲了看起還是很年輕」，陳亞蘭笑說：「我都跟她說，以後都要用我的相機來拍。」話鋒一轉，陳亞蘭更透露，楊麗花近期都很認真過生活，「身心靈都在進化」，她表示：「她很easy，呈現在大家面前都是很好的狀態，每天早上起床就是聽音樂，過世外桃源的生活，沉澱心靈。」陳亞蘭更更提到楊麗花除了心情放輕鬆過生活，身體都以食補居多，「她不挑，沒有要吃很貴的食材，菜脯也吃。」兩人都已經打了疫苗，身體都沒大礙。
「雜學校」從18日起連續4天在華山舉辦展演、各類論壇及音樂祭跨域盛典，陳亞蘭歌仔戲與時尚嘻哈跨領域共演，改編《身騎白馬》嘻哈創新版，她特別跟楊麗花提前報告這件事，陳亞蘭表示：「她時常抱持學習心態，來這個活動有特別跟她聊，她其實對於任何事情很保持創新的看法，了解雜學校這次活動後，很鼓勵我做這件事，因為她做事也是求新求變。」