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三重騎士起口角竟掏甩棍！遭嗆「動手試試看」　下場曝光

▲新北市三重區18日上午發生一起機車行車糾紛，一男子竟從口袋掏出甩棍。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
▲新北市三重區18日上午發生一起機車行車糾紛，一男子竟從口袋掏出甩棍。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

編輯中心／綜合報導

2021-11-19 07:51:50｜2021-11-19 07:55:10

新北市三重區18日上午發生一起機車行車糾紛，一名蓋姓男子在重新路三段與中正北路口和王姓男子起口角，王男不滿下車竟從口袋掏出甩棍狂嗆「你怎樣」欲攻擊，沒想到蓋男也沒在怕，直接下車走到對方面前直說「你打打看啊」、「你敢動手試試看」，氣勢凌人反讓王男噤聲。

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據了解，該起事件衝突發生在18日上午10時許，一名蓋姓男子在重新路三段與中正北路口，疑似因受到王姓男子惡意逼車而在路口停紅綠燈時找對方理論，沒想到王男卻突然停車下車從口袋掏出「甩棍」挑釁，狂嗆「你是怎樣」，蓋男見狀下車，王男還持續叫囂喊「來啊」，只見下秒蓋男反而走近對方，聲稱「你打打看啊」，衝突一觸即發。

只不過，王男眼見體型較自己壯碩且態度更強勢的蓋男更加兇狠，一時間在原地愣住，雙方爭執期間一度有肢體衝突，但蓋男強悍反推對方稱「不要碰我」，讓王男反縮不敢吭聲。

整起事件被路過民眾的行車記錄器拍下，上傳至「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享，網友笑稱「沒拿甩棍的比拿甩棍還兇」，還表示現在拿棍棒已經落伍。所幸雙方衝突恰巧碰上巡邏員警，在釐清事件後，兩人未提出告訴，警方則依道路交通管制處罰條例，針對兩人違規停車進行告發開罰。

雖然口角衝突落幕，警方還查出王男為無照駕駛，另還因非法持有管制警械「甩棍」，訊後被依照社會秩序維護法函送新北地方法院簡易庭裁罰，最高開罰3萬或拘留3日。（編輯：林莞茜）

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