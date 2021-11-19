王思佳笑虧KID藏結婚心事 罕曝「斷聯許維恩」原因
37歲的藝人KID（林柏昇）和許維恩過去交往長達5年，不過最後仍在2017年畫下句點。許維恩11日與王家梁登記結婚，邁入人生下一個階段，KID日前就被被王思佳笑虧「心情不好」，他則尷尬地說自己心情很好，還喊話要公開王思佳的祕密，此外，王思佳也向他吐露真心話，坦言已很久沒有和許維恩聯繫。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-19 12:20:00
王思佳開始經營YouTube後，日前也與許多網紅出席走鐘獎，事後還曝光訪談藝人的影片，其中當她遇上KID時，就忍不住笑虧：「最近有人結婚，所以心情不好。」KID先是反擊：「要我講妳是不是啦？那麼久沒見，想要弄這個是不是？」對於許維恩結婚一事，他語帶尷尬、又激動地說：「心情很好啦，怎麼可能心情不好？妳這種雙面諜，遊走在2人之間你以為我不知道？」而王思佳坦言已經與許維恩斷聯許久，並向KID訴說當時的心情：「我那個時候對於別人的男朋友不會一直去聯絡，因為不管如何還是需要一份尊重，你們分開時我沒有特別過問，是因為我知道你的個性，別人越問，你會越往那個牛角去想。」KID則說：「自以為懂我，不過完全正確。」
事實上，KID前陣子在節目《11點熱吵店》上，就坦言確實曾在午夜夢迴時想起對方，不過現在雙方都各自有了另一半，而現在就只是彼此「最熟悉的陌生人」，加上當時也為了避免節外生枝，所以只會在自己的頻道上抒發情緒，不會特別向媒體傾訴。