劉亞仁進殺人邪教！聊《地獄公使》竟提《屍速》導演去世

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韓劇魅力眾所周知，近幾年結合串流平台的推廣下，使得作品被更多人看見，《魷魚遊戲》因透過Netflix播出，魅力席捲全球，成為家喻戶曉韓國電視劇，Netflix也在短短1個半月間，增加440萬名訂閱戶。梁益準很感謝Netflix，讓原本很會製作影視作品的南韓，在不用擔心製作費的情況下，能無限發揮創意、選角及尋找拍攝素材，「我們（演員）就是那個擴張性的受益人，創作者跟Netflix已經形成互相感謝的關係，我希望以後能持續出現在Netflix平台上的作品中」。
影帝劉亞仁已有4年沒拍電視劇，近期於銀幕上的表現十分亮眼，特別是在電影《收屍人》中「1句台詞都沒有的」演技，橫掃各大頒獎典禮「最佳男主角」殊榮，所以這次回歸電視劇，他笑說要飾演推廣邪教的「鄭晉守」非常不習慣，因為台詞「特別多」，他說：「因為台詞...所以好辛苦！在發生這種混亂的超自然現象地獄裡，要對這現象本身賦予意義，是透過自己的理論解釋此現象，和帶領人們的存在，要如何將那種魅力，在不會超過和過度的範圍內創造出來，這個部分我思考很久。」
愛探討「人性」的導演延尚昊，所編導的《屍速列車》系列電影獲得大眾肯定，他再創新的世界觀述說人性，製作漫改影集《地獄公使》，劇中點出做錯事的人，將會被地獄使者帶往地獄。問起延尚昊是否有壓力？他表示：「這次作品的製作上反而沒有什麼壓力。製作作品可以說是要進考場，但是我會有個想法，是在製作作品時不要有在考試的心態，製作《地獄》時，我是樂在其中的。不管是參與的演員們或是工作人員們，他們都有把自己的創意發揮到極致，我對於結果是很滿意又很感謝，說真的，對於公開前的壓力是沒有那麼大的。」
劉亞仁、朴正民、金賢珠、元真兒、梁益準等人也對於跟延尚昊合作感到安心，紛紛給予導演肯定與讚美，讓延尚昊害羞表示：「今天搞得很像是我的生日耶！」朴正民還表示，起初聽到《地獄公使》的故事架構後，曾疑惑該如何呈現所有東西，「我還想說會不會到導演去世了，都做不出來？因為他腦子東西實在太多了！」好在各方的努力與合作，最終完美呈現，讓朴正民驚訝同時，深感敬佩。《地獄公使》19日下午3點在Netflix上架。
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