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中國半導體爛尾難脫手！英特爾買格芯成都廠　白宮急喊卡

▲格芯成都廠已成中國典型半導體爛尾，外媒報導傳出英特爾想接手，卻遭到白宮攔阻。圖為世界第4大專業晶圓代工廠「格芯」。（圖／美聯社／達志影像）
▲格芯成都廠已成中國典型半導體爛尾，外媒報導傳出英特爾想接手，卻遭到白宮攔阻。圖為世界第4大專業晶圓代工廠「格芯」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-19 14:44:23

位於四川成都的美國晶片製造商格芯（GlobalFoundries）晶圓廠宣佈停業，外媒報導，美國半導體巨頭英特爾（Intel）相中格芯成都合資廠，打算以此擴大在中國的拓展計劃與業務，收購計畫卻因白宮半路攔阻喊卡。

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2017年，美國格芯（GlobalFoundries）與成都合作，計畫投資90.53億美元，在成都興建中國最大的12吋晶圓廠，並由格芯持股51%，其餘由成都官方出資協助，沒想到格芯成都廠工廠蓋好後卻突然停業並資遣所有員工，連開工都還沒，就成為了中國半導體大爛尾，打造成中國西南部首條12吋晶圓生產線夢碎。

▲美國晶圓代工廠格芯執行長柯斐德。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國晶圓代工廠格芯執行長柯斐德。（圖／美聯社／達志影像）
據《科創板日報》、《南華早報》報導，格芯成都廠停工可能因為格芯長期財務狀況不佳，加上格芯的晶圓7奈米、14奈米的製程與產品不佳，在這個5奈米的時代可說是競爭力不佳。先前曾傳出世界第6大晶圓代工廠，以色列高塔半導體（TowerJazz）、成都高真科技、韓國海力士都傳出有意接手卻不了了之，而英特爾也派員到場考察展現興趣。

一名不願署名的前英特爾員工表示，購買格芯成都廠是英特爾內部「秘密項目」的一部分，英特爾也擴展業務，中方也試圖引進外資半導體企業，重振晶片產業，然而收購項目卻在8月12日左右遭到擱置。據了解，遭阻攔的原因正是與美中科技戰有關，白宮出面攔阻是因為美國政府正積極圍堵關鍵技術出口到中國。

中國「天鈞政經智庫」研究也認為，從2018年的中興通訊被川普政府「一劍封喉」以後，從華為、中芯國際等企業接連受到美方制裁，暴露出中國企業「缺芯少魂」的致命軟肋。
 

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