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正妹網紅大陣仗模仿《魷魚》　「飽滿運動裝」裡藏亮點

▲正妹網紅蘿拉（左）大陣仗模仿《魷魚》，運動裝裡藏亮點。（圖／蘿拉是我LA提供）
▲正妹網紅蘿拉（左）大陣仗模仿《魷魚》，運動裝裡藏亮點。（圖／蘿拉是我LA提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-19 15:35:49｜2021-11-19 16:28:07

韓劇《魷魚遊戲》掀起熱潮，許多網紅、藝人爭相模仿，其中蘿拉就召集30位公眾人物參加台版《不LA魚遊戲》，淘汰者是要直接開槍擊斃，最後得勝者可獲得十萬元獎金，除了可以看到「台版孔劉」梁赫群之外，啦啦隊女神巫苡萱、梓梓也現身力挺。值得注意的是，當蘿拉身穿劇中招牌運動服時，胸前疑似過於豐滿，在鏡頭前格外引人注目，她也賣起關子：「究竟胸部裡擺了什麼？攝影機要這樣拍？」上頭深紅色的血跡也引人遐想。

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▲蘿拉（左）邀請梁赫群（右）參賽。（圖／蘿拉是我LA提供）
▲蘿拉（左）邀請梁赫群（右）參賽。（圖／蘿拉是我LA提供）
蘿拉這次請梁赫群來散發名片邀請參賽者，其中包括何妤玟、巫苡萱、坂本宗華、劉璇、梓梓和琳妲等知名網紅與藝人，但是就在梁赫群準備發送名片給主辦人蘿拉時，反被蘿拉發送邀請參賽，因為遊戲有規定梁赫群不能參賽，所以只能幫忙拍攝預告片來支持本次遊戲影片。另外，這次《不LA魚遊戲》也加入了許多台灣人小時候的回憶，包括123木頭人、老鷹抓小雞、捉迷藏、搓椪糖等遊戲，片中緊張又刺激的遊戲，讓許多藝人網紅大嘆超恐怖，除了遊戲本身好玩、緊張外，另外加入了電影特效才有的槍擊與爆血漿，增加遊戲的刺激感與精彩度。

此次爆破任務是由主辦人兼參賽者蘿拉，與新人參賽者高妍妍來負責，她們2人身綁特效血漿袋，一不小心就會觸動機關，所以必須要小心，並且要配合槍擊才能讓它爆破，但還是必須要參與遊戲。有趣的是，何妤玟竟因為遊戲規則問題，差點與主持人吵起來，甚至怪罪是主持人與女藝人有染，還有網紅彥嘉在遊戲過程中，因為體力不支而當場大吐特吐。

▲何妤玟（右）差點在拍攝過程中與主持人吵起來。（圖／蘿拉是我LA提供）
▲何妤玟（右）差點在拍攝過程中與主持人吵起來。（圖／蘿拉是我LA提供）
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