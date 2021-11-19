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年輕人「寧搭捷運不開車」？網全尷尬揭3理由：真的麻煩

▲近日台灣交通事故頻傳，就有網友好奇詢問「為什麼年輕一輩的幾乎都不敢開車？」而引起眾人點出3原因。（示意圖／取自Unsplash）
▲近日台灣交通事故頻傳，就有網友好奇詢問「為什麼年輕一輩的幾乎都不敢開車？」而引起眾人點出3原因。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 19:32:35｜2021-11-19 19:40:21

近日台灣交通事故頻傳，先是台中宋姓男大生駕車與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭3名惡煞毆打重傷昏迷，18日又發生一起重機追撞白色賓士車的車禍意外。交通意外層出不窮，就有一名網友好奇詢問「為什麼年輕一輩的幾乎都不敢開車？」而引起眾人點出3大理由。

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一名網友於PTT八卦板上發文，表示周遭有一些7、8年級生都不太敢開車，不少人認為開車心裡壓力相當大，「完全沒有開車本意比較舒服的意義，還不如坐小黃、騎機車、坐捷運等等內心還舒坦些」。但他對比5、6年級生，坦言「都覺得開車沒什麼，很多長輩也真的是人車合一，轉彎、小巷、切車道都不用一看再看就順過」，文末他便不解詢問「為什麼近時代的人越來越不敢開車？」

▲網友好奇詢問「為什麼年輕一輩的幾乎都不敢開車？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「為什麼年輕一輩的幾乎都不敢開車？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，就有人點出「找車位」問題，「沒地方停很煩，交通標線又亂」、「找停車位麻煩」、「台北市我也不想開阿！有夠難找車位」、「路程20分鐘，找車位半小時」、「確保你去的地方有停車位，否則真的寧可搭捷運，但這也跟心理壓力無關」、「沒車位買什麼車」、「在台北塞來塞去+找車位，超費時的」。

另外，「養車困難」以及「安全疑慮」都是原因，直言「每天叫uber都比買車養車停車便宜」、「養車比養房貴你不知道嗎」、「養車麻煩又不太會開的不如uber搭到飽」、「機車亂鑽很可怕阿！旁邊有違停的很怕」、「現在各種危險，駕駛、跑車，風險高很多，新手怎麼敢上路」、「把自己的安全與命，隨機地交給他人掌控也是大膽了點啦」。

但留言中仍有鄉民抱持不同看法，「平行時空喔，公司一堆年輕人都早早買車」、「哪有！我很喜歡開啊」、「有車就會開了好嗎！」、「認識的台北以外很多都會開車」、「我80的，周邊朋友幾乎都會開耶，交通比較方便」、「身邊的幾乎每個都會開車好嗎...」。（編輯：陳雅雲）

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