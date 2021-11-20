《老鷹想飛》導演狠砸千萬！花20年追尋「神話之鳥」蹤跡

曾在台灣締造千萬票房佳績的紀錄片《老鷹想飛》，導演梁皆得這回耗時20年推出新作《尋找神話之鳥》，將於12月17日上映。他上週重返電影主要拍攝地馬祖，舉辦首映回饋鄉親，獲得觀眾熱烈歡迎，更趁空檔重回尋覓「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗的北竿芹壁村，前往天后宮參拜，祈求電影順利發行、票房告捷，更希望「神話之鳥」的保育工作可以持續進行。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《尋找神話之鳥》上週在馬祖北竿放映，導演梁皆得獲得熱情民眾支持。（圖／采昌國際多媒體提供）

本片描述2000年，一次底片調光機的故障，讓生態攝影師梁皆得，在馬祖意外發現60幾年前被認為絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗。自此，對這傳說中「神話之鳥」懷有夢想的人們，穿梭在亞洲各國沿海，以及無數個無人小島之間，有時遭遇大雨風浪，有時冒著跌入大海的危險，只為了能發現牠們的蹤跡。尋找神話之鳥20年，牠們的數量從8隻，到現在約100隻，仰賴遷徙路徑上各國的保育行動。





▲導演梁皆得感嘆，原本該是神話之鳥棲地的沙灘，如今卻佈滿了垃圾。（圖／采昌國際多媒體提供）

梁皆得上週末重返北竿芹壁村，回憶起拍攝環節，坐船靠近鐵尖島攝影，不僅船費高昂，再加上來往各國的機票、住宿、機器耗損等費用，光是拍攝「神話之鳥」的珍貴畫面，就已經累積超過一千萬元，拍攝過程還要抵禦風浪，讓本片的影像取材實屬不易。





他最心心念念的，莫過是《尋找神話之鳥》片中，女兒小時候腳下踩的那片沙灘；然而當年那片乾淨的沙灘，如今已不再復見。如今只看到海水漲退潮時，佈滿了包含家庭垃圾、漁網等各種廢棄物，讓導演感傷地表示，希望環保觀念可以從馬祖新生代做起。



