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屏東重機死亡車禍因超速？ 專家揭關鍵：道路設計有盲點

▲屏東昨（18）日下午發生一起嚴重車禍，重機與賓士相撞，重機騎士送醫後不治。（圖／翻攝畫面）
▲屏東昨（18）日下午發生一起嚴重車禍，重機與賓士相撞，重機騎士送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 22:52:59

屏東枋山鄉昨（18）日下午發生一起嚴重車禍，一輛重機與白色賓士相撞，重機瞬間直接「插入」白色賓士後車窗，畫面十分驚悚。騎士當場已無生命跡象，送醫後宣告不治。詳細事故原因仍待警方進一步調查。對此，台灣交通安全協會指出，重機騎士即便遵守速，「生還機率還是近乎零」。認為關鍵在於道路設計不良，暗藏視線死角。

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台灣交通安全協會在臉書發文表示，「經當時後方行車紀錄器顯示，車禍當時外側車道還有一台B車，重機C可能正巧在B車造成的視覺盲點內，導致A跟C相互觀測不到彼此。」

台灣交通安全協會指出，車輛在某時刻於道路上的特定位置，與車禍發生時的速度沒有絕對的因果，也就是說這條ABC的盲點連線，即便車速慢還是有可能發生，但是若車速較慢，或許後果就沒那麼嚴重。

▲屏東死亡車禍當時道路的車輛相對位置，疑似導致重機與賓士互相看不見對方。（圖／翻攝自台灣交通安全協會臉書）
▲屏東死亡車禍當時道路的車輛相對位置，疑似導致重機與賓士互相看不見對方。（圖／翻攝自台灣交通安全協會臉書）
不過該條道路本來的速限為時速70公里，台灣交通安全協會認為按照相對位置看，「70公里交叉撞的生還機率近乎為零」。所以整起事故的關鍵在於，應該封閉該處安全島缺口，「寧可百步遠，不可一步險。封閉缺口之後，在南或北側稍微遠一點，視距良好的地方的地方設置迴轉道，讓道路兩側可以以安全的方式往來。」如此，賓士車與重機也就不會陷入彼此毫無覺察的交叉相撞局面。

而枋寮警方會同相關單位在現場會勘後，也已經決定封閉該事故地點迴轉道3個月，並加裝測速照相器材，以及將道路限速從70公里調降為50公里。（編輯：倪浩軒）

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