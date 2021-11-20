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打高端變「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中這樣回應

▲針對外界質疑打高端出國補兩劑是「重打」，而非補打，衛福部長陳時中澄清表示，抗體還是夠的，混打而是因應國外規定。(圖／記者呂炯昌攝，2021.11.16)
▲針對外界質疑打高端出國補兩劑是「重打」，而非補打，衛福部長陳時中澄清表示，抗體還是夠的，混打而是因應國外規定。(圖／記者呂炯昌攝，2021.11.16)

文/中央社

2021-11-20 14:05:22｜2021-11-20 14:34:36

（中央社記者張茗喧台北20日電）接種高端疫苗者若需出國，可再打2劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜認為政府應道歉。指揮中心指揮官陳時中今天表示，這是為解決出國問題而提出的解方，並非政策錯誤。

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因應美國等部分國家要求入境者須接種特定廠牌的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，中央流行疫情指揮中心日前宣布，曾接種高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可再接種2劑國際認證廠牌疫苗，引發爭議。民進黨立委高嘉瑜近日表示，高端疫苗因沒有做完3期臨床試驗，拿不到國際認證，導致接種高端疫苗的民眾，若要出國得再多打2劑變成「四劑戰士」，造成不便，政府應該道歉。

▲台北市市場攤商施打疫苗爆爭議，民進黨立委高嘉瑜砲轟北市府。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
▲對於接種高端的民眾必須重打兩劑疫苗才能出國，民進黨立委高嘉瑜要求中央道歉。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
陳時中今天上午出席台灣社會福利總盟「2021台灣社區整合照顧研討會」，在接受媒體聯訪時表示，政府若要求所有打過高端疫苗的通通不算數，必須重打，那政策上就有錯誤，但現在是其他國家政策要求必須打特定廠牌疫苗才能入境，政府考量民眾有急迫出國需求才提出解決方法。

面對外界批評，陳時中僅表示，他不知道是否有更好的方式，能夠解決這個問題。此外，高端疫苗打氣低迷，但疫苗庫存愈來愈多，外界好奇是否能透過其他方法要求高端不再出貨。陳時中表示，政府既然和高端簽訂疫苗合約，就要照合約走，無論是面對國內或國外的廠商，都需維持政府信譽。

在疫苗混打方面，指揮中心昨天透露，正在研議開放民眾到醫院預約混打疫苗。陳時中說，預計第15輪就會開放到醫院混打，也有機會到診所接種，但相關辦法都在研議中，以正式公布版本為準。（編輯：郭諭儒）1101120

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