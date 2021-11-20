COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

捷運三鶯線灌漿倒塌！侯友宜急奔現場：立即停工檢討究責

▲捷運三鶯環狀線工程灌漿倒塌！3工人命危送醫不治。新北市長侯友宜強調立即停工、檢討究責。（圖／翻攝畫面）
▲捷運三鶯環狀線工程灌漿倒塌！3工人命危送醫不治。新北市長侯友宜強調立即停工、檢討究責。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 15:33:46｜2021-11-20 16:16:47

20日中午左右，新北市三峽區一處三鶯環狀線的捷運工程，驚傳橋墩灌漿、發生倒塌事故。消防隊獲報後，立即派遣人車前往救援。當時有4名工人不慎摔落、1人掛在鷹架上，其中3人經搶救後仍宣告不治，事故釀3死2傷。對此，新北市長侯友宜表示，已提前結束行程趕抵現場，而在接受媒體訪問時，侯友宜也強調立即停工、啟動調查，檢討究責。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲捷運工程灌漿倒塌！3工人命危送醫。（圖／翻攝畫面）
▲捷運工程灌漿倒塌！3工人命危送醫不治。（圖／翻攝畫面）
據消防隊表示，現場為三鶯環狀線捷運、高架工程灌漿作業，發生崩塌時，有4名工人從3樓高的鷹架摔下來，且鷹架崩塌的範圍長度15公尺、寬度15公尺，共5名工人受到波及，其中3人無呼吸心跳，1人清醒、1個人掛在鷹架上(清醒)，3人送醫後仍宣告不治，詳細事故發生原因，還有待進一步釐清。

而新北市長侯友宜在臉書發文表示，「當時剛好在行程中的侯市長，立刻指派劉和然副市長第一時間先趕抵現場坐鎮。侯市長也已提前結束行程趕抵現場」。另外侯友宜本人也在接受訪問時表示，將立即停工、啟動調查，檢討究責，工安問題絕對嚴正處理。

▲侯友宜臉書發文全文。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲侯友宜臉書發文全文。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
已在現場坐鎮指揮的新北副市長劉和然也指出，「施工安全不容許絲毫差錯」，將請工地盡快釐清問題。

※死亡名單：鄭松男、林進興、外籍移工加卡林（音譯）

※傷者名單：吳明義左小腿骨折，送雙和醫院；外籍移工諾朋（音譯）左大腿骨折，送亞東醫院。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀