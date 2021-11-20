捷運三鶯線灌漿倒塌！侯友宜急奔現場：立即停工檢討究責
20日中午左右，新北市三峽區一處三鶯環狀線的捷運工程，驚傳橋墩灌漿、發生倒塌事故。消防隊獲報後，立即派遣人車前往救援。當時有4名工人不慎摔落、1人掛在鷹架上，其中3人經搶救後仍宣告不治，事故釀3死2傷。對此，新北市長侯友宜表示，已提前結束行程趕抵現場，而在接受媒體訪問時，侯友宜也強調立即停工、啟動調查，檢討究責。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 15:33:46｜2021-11-20 16:16:47
據消防隊表示，現場為三鶯環狀線捷運、高架工程灌漿作業，發生崩塌時，有4名工人從3樓高的鷹架摔下來，且鷹架崩塌的範圍長度15公尺、寬度15公尺，共5名工人受到波及，其中3人無呼吸心跳，1人清醒、1個人掛在鷹架上(清醒)，3人送醫後仍宣告不治，詳細事故發生原因，還有待進一步釐清。
而新北市長侯友宜在臉書發文表示，「當時剛好在行程中的侯市長，立刻指派劉和然副市長第一時間先趕抵現場坐鎮。侯市長也已提前結束行程趕抵現場」。另外侯友宜本人也在接受訪問時表示，將立即停工、啟動調查，檢討究責，工安問題絕對嚴正處理。
已在現場坐鎮指揮的新北副市長劉和然也指出，「施工安全不容許絲毫差錯」，將請工地盡快釐清問題。
※死亡名單：鄭松男、林進興、外籍移工加卡林（音譯）
※傷者名單：吳明義左小腿骨折，送雙和醫院；外籍移工諾朋（音譯）左大腿骨折，送亞東醫院。（編輯：倪浩軒）