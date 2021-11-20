COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

樂天歌姬征戰紅人榜　發片原因有洋蔥

▲陳衣宸即將於12月3日發行個人首張專輯《愛你無留名》，因反應熱烈而搭上三立八點檔《天之驕女》片尾曲。（圖／音圓唱片提供）
▲陳衣宸即將於12月3日發行個人首張專輯《愛你無留名》，因反應熱烈而搭上三立八點檔《天之驕女》片尾曲。（圖／音圓唱片提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-20 20:17:02

在三立紅人榜征戰431天、勇破20關的陳衣宸，有「樂天歌姬」美譽，是「上港有名聲、下港有出名」的歌唱天后，她歷15年的教學經驗，桃李滿天下。陳衣宸平時擔任歌唱老師和評審，忙得不可開交，近兩年參賽甚至出片其實背後的故事充滿洋蔥，她是為失智的母親而做，希望讓老人家藉由每週的賽事，才有寄託和期待，更想讓母親出門因為女兒的成就而有面子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 陳衣宸在三立歌唱紅人榜出賽時期，就有粉絲集體包車北上觀賽。（圖／音圓唱片提供）
▲ 陳衣宸在三立歌唱紅人榜出賽時期，就有粉絲集體包車北上觀賽。（圖／音圓唱片提供）
陳衣宸表示媽媽大約從五年前出現失智徵狀，這幾年來，她三不五時都會回家陪伴母親，但畢竟出嫁後不是住在自己老家，「我特別感恩家裡的兩位哥哥和嫂嫂，讓我沒有後顧之憂。」也表示媽媽年輕時是女強人，榮譽心很強、個性很矜持，「兄嫂們很重視媽媽的情緒反應，也常常會跟我互通有無。我很感謝社區裡大家都會幫忙注意我媽媽的行蹤，讓老人家不會走丟，很感恩！」

▲ 陳衣宸的媽媽看到女兒的見面會登上報紙，相當開心。（圖／音圓唱片提供）
▲ 陳衣宸的媽媽看到女兒的見面會登上報紙，相當開心。（圖／音圓唱片提供）
陳衣宸在拍攝《愛你無留名》MV時上山下海，遇到秋老虎的她，在外景高達36度的高溫下，身穿密不透風的禮服，差點沒有昏厥過去，但她拍攝音樂錄影帶相當進入狀況，導演黃建華讚她相當有大將之風，很多畫面都是一次到位，陳衣宸則打趣說：「看到遠方一片森林，只想趕緊到樹下納涼，所以告訴自己要撐住、不要NG，才能趕快到樹下吹風喝手搖飲！」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀