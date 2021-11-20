樂天歌姬征戰紅人榜　發片原因有洋蔥

在三立紅人榜征戰431天、勇破20關的陳衣宸，有「樂天歌姬」美譽，是「上港有名聲、下港有出名」的歌唱天后，她歷15年的教學經驗，桃李滿天下。陳衣宸平時擔任歌唱老師和評審，忙得不可開交，近兩年參賽甚至出片其實背後的故事充滿洋蔥，她是為失智的母親而做，希望讓老人家藉由每週的賽事，才有寄託和期待，更想讓母親出門因為女兒的成就而有面子。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-20 20:17:02
陳衣宸表示媽媽大約從五年前出現失智徵狀，這幾年來，她三不五時都會回家陪伴母親，但畢竟出嫁後不是住在自己老家，「我特別感恩家裡的兩位哥哥和嫂嫂，讓我沒有後顧之憂。」也表示媽媽年輕時是女強人，榮譽心很強、個性很矜持，「兄嫂們很重視媽媽的情緒反應，也常常會跟我互通有無。我很感謝社區裡大家都會幫忙注意我媽媽的行蹤，讓老人家不會走丟，很感恩！」
陳衣宸在拍攝《愛你無留名》MV時上山下海，遇到秋老虎的她，在外景高達36度的高溫下，身穿密不透風的禮服，差點沒有昏厥過去，但她拍攝音樂錄影帶相當進入狀況，導演黃建華讚她相當有大將之風，很多畫面都是一次到位，陳衣宸則打趣說：「看到遠方一片森林，只想趕緊到樹下納涼，所以告訴自己要撐住、不要NG，才能趕快到樹下吹風喝手搖飲！」