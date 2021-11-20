公投剩不到1個月 邱志偉疾呼四個不同意、臺灣更有力
「四個不同意、臺灣更有力！」行政院公投說明會20日晚間大軍開拔至北高雄，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委邱志偉等，在岡山區舉辦說明會現場輪番上台，吸引超過1500位民眾入場，將現場擠得水洩不通、氣氛熱烈，並向現場民眾強調「臺灣不能再內耗，一起投下不同意票！」
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-20 22:50:21｜2021-11-20 22:52:40
距離公投剩不到一個月，立委邱志偉在公投說明會岡山場一上台就大聲疾呼「四個不同意、臺灣更有力！」呼籲現場超過1500位民眾，在12月18日一定要投下不同意票，並請大家一起向親友踴躍拉票，不要讓國民黨發起的惡意公投阻礙臺灣前行。
民進黨週末在全台舉辦多場公投政策說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今天先後參加高雄立委許智傑、邱志偉所主辦的「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，向民眾說明「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」和「重啟核四」要投下不同意票的原因。
邱志偉表示，與北高雄密切相關的公投案，首當其衝的就是「珍愛藻礁、三接站遷移」公投案，當位於永安區的天然氣一接站、台中港的二接站都已經在接收天然氣，桃園的三接站如要遷移，後續將是要超過10年的選址、環評及興建工程程序，對於臺灣的發電將是一大衝擊。
蘇貞昌強調，珍愛藻礁要求三接站遷移，蔡政府規劃三接站外推1.2公里，影響到的藻礁已經很少，加上岸際的建設從232公頃大幅縮減至23公頃，僅剩1/10，是兼顧環境保護與經濟發展的方案，因此請大家在三接站遷移議題上投下反對票。
邱志偉所主辦的「四個不同意、台灣更有力」公投說明會除邀請北高雄四位市議員參與，黃秋媖、黃明太、高閔琳、陳明澤接續登場，分別闡述為何要投下反對票的原因外，隨後邱志偉、陳其邁接續說明，最後由蘇貞昌壓軸登場，現場「四個不同意、臺灣更有力」口號不斷，蘇貞昌也拿出招牌撞球桿逐一說明四大議題。