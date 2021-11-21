告五人《唯一》破8億播放成抖音神曲 大陸名導指名邀歌
告五人有許多傳唱度極高的人氣之作，獲各地網友共鳴。他們第2張專輯《運氣來得若有似無》中的《唯一》，不久前在抖音平台上竄紅翻唱，播放量高達8.1億次，一舉登上抖音熱榜第一名，熱度瞬間爆發，是繼《愛人錯過》後，再次躍升為抖音神曲。告五人的創作實力有目共睹，同時吸引大陸知名導演、作家韓寒的目光，指名力邀合作，為其監製電影《揚名立萬》量身打造宣傳曲《寂寞留白》。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-21 11:01:11
告五人20日午夜釋出《寂寞留白》MV，只見犬青、雲安和哲謙置身華麗而復古的鐘樓，在挑高大廳的沉醉演出，充滿文藝氣息卻帶著一絲神秘，讓歌迷越看越入迷。首度獻聲電影的他們，用溫暖純粹的歌聲，細膩刻畫出《揚名立萬》中角色各懷心計背後的脆弱，以及渴望與人並肩前行的悸動。
談起與燒腦推理片《揚名立萬》合作過程，雲安表示：「劉循子墨導演非常認真，而且知道自己要的歌曲方向。」他分享當初和導演討論時，很快就達成共識和默契，並解釋〈寂寞留白〉想呈現每個人都是寂寞的，在知道彼此有相同心境時，就不感到孤獨了，「這種反向的共鳴，大家朝著同一個方向前進，能找到懂你寂寞的人，我覺得很好。」
擅長把歌唱到歌迷心坎裡的告五人，推出新曲《寂寞留白》依舊韻味十足，以「寂寞的心寂寞的夜，寂寞總有一個你，請不要忘記我還在這裡，在闌珊燈火與你相遇」等歌聲點亮黑暗，空中陪伴粉絲不孤單。談到創作過程，雲安透露自己將譜好的旋律與哥哥潘燕山合作填詞，也分享自己對寂寞的見解，「我覺得『寂寞』是種成熟的態度，因為懂得如何和自己相處。一般人聽到這個詞，可能會想得較負面，但我覺得不用這麼想，反而可以想做是一種心態，是享受生活的方式。」