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連靜雯斜槓房產代看　超狂銷售功力吸貴婦團買8戶

▲連靜雯斜槓升級無極限，化身房屋代看小姊姊。（圖／楠軒工作室提供）
▲連靜雯斜槓升級無極限，化身房屋代看小姊姊。（圖／楠軒工作室提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-21 13:21:52

斜槓女王連靜雯這次受高雄房產「美術1号院」之邀，拍攝形象宣傳網路短片，連靜雯在自己經營的YouTube《女王小跟班》頻道中，也記錄了幕後拍攝的趣事，不僅在高雄美術館美麗的湖邊、草地上悠閒做瑜珈，更在前製討論時，就問了許多專業的問題，讓建設公司主管驚呼：「妳也太專業！」讓連靜雯笑說：「我真的很適合當房產帶看小姊姊！」

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▲連靜雯南下高雄拍廣告。（圖／楠軒工作室提供）
▲連靜雯南下高雄拍廣告。（圖／楠軒工作室提供）
連靜雯表示自己過去有幾次拍攝線上賞屋的代看經驗，所以這次拍攝更是駕輕就熟，其實看房真的要注意很多小細節，很幸運每次都有很專業的團隊一起協助和經驗分享，也讓自己在這方面成長飛快。影片上線後，建設公司也開心地表示，因為連靜雯在高雄的貴婦圈的形象很好，其中有一個貴婦團，單純因為連靜雯在影片裡面說「那這樣就像一輩子住在凱悅飯店」，就大手筆買了8戶，連靜雯得知後又驚又喜地說：「趕快來敲我下一個合作。」

▲連靜雯在廣告中展現柔軟筋骨。（圖／楠軒工作室提供）
▲連靜雯在廣告中展現柔軟筋骨。（圖／楠軒工作室提供） 
這次拍攝團隊特地為了連靜雯而量身打造短片的腳本，不僅符合連靜雯「斜槓BOSS」的身分，在忙碌的城市中穿梭後，再到外縣市尋找適合投資的房產。忙裡偷閒的時間，也可以在附近的公園草皮、湖邊練習瑜珈。連靜雯笑說：「高雄真的很讚！天氣好、空氣清新，道路也寬廣，重點是，高雄的美食都好好吃！高雄美術館第一排的住宅環境超棒，真心覺得當高雄人很幸福！」

拍攝當天剛好也有民眾來看房，看到連靜雯在拍攝短片，粉絲們立刻跑過來拍照，儼然成為小型見面會現場，並現場下訂2戶。連靜雯開心表示，以為沒拍戲很久大家都會淡忘她，想不到竟然受到高雄人這麼熱情的歡迎。


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