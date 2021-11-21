盧廣仲回流高雄開唱　緊身裝秀好身材寵粉

盧廣仲在12月8日發片前南下高雄流行音樂中心，舉辦「勵志演說」演唱會，睽違2年再度回到高雄舉辦大型個唱，他開心表示：「這是疫情後第一次跟大家見面，今天我的家人也有來看，身為南部囡仔的我，對高雄一直有特別的情感，很高興能成為高流首位開箱歌手。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-21 14:05:51
盧廣仲以新歌《狂笛》揭開演唱會序幕，之後他則是拿下眼鏡，換上肉色緊身衣，大秀疫情期間鍛鍊的結實好身材，創意又幽默的另類開場方式，再次展現他獨特「廣式哲學」。第二首專輯主打歌《勵志論》，再度展現酷帥舞步，許久未公開演唱的他，看到滿場歌迷感動說：「真的好久沒有跟大家碰面，今天是專輯《勵志論》的第一場演出，不管你是人在現場或是透過線上收看，能來到這場演唱會，就是最勵志的表現。」
盧廣仲還準備多首新歌讓小隊員搶先聽，包含剛釋出的浪漫R&B情歌《雨時多雲偶陣情》、自彈自唱《輕輕》。此外，年初公開的單曲《明年》，正是盧廣仲去年因疫情而有感的創作，也是繼上次春季巡迴演出後再次演唱，團隊特別投放世界各地的加油打氣語言，盧廣仲表示：「不要跟今天的別人比，要跟昨天自己的比，過好今天跟今年，就是送給自己未來最好的禮物。」
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