壓軸週年慶祭百萬名車、國際級會員禮 多重優惠驚喜連連
高雄地區壓軸週年慶，漢神百貨以「探索夢遊」為主題，祭出156萬的Mercedes Benz A180摘星版名車特獎、還推出由國際知名華裔設計師Daniel Wong親自操刀的時尚會員禮、精品級POP-UP STORE等精采亮點，搭配強打優惠商品及振興券等多重回饋，可望掀起年底最強一波購物高潮；義大世界購物廣場強打Outlet折扣再優惠、週週抽Iphone13等驚喜。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-21 15:25:43
漢神百貨數位行銷部袁永慧協理表示：「漢神巨蛋週年慶圓滿達標26.5億，接棒的漢神百貨目標為29.5億，兩館週年慶業績合計56億，較去年成長3.1%。 」漢神百貨週年慶將於11月25日至12月26日登場，特別準備了精品級的POP-UP STORE提供消費者體驗，包括法國高科技精品音響品牌DEVIALET、義大利手工精品鞋履品牌RENE CAOVILLA以及比利時皇室御用包款DELVAUX等南部獨家櫃進駐；餐飲部分則有SATÚR蕯圖爾精品咖啡，以及曾獲國際甜點比賽冠軍的El Olor法式甜點。
今年特別由國際品牌設計師的Daniel Wong親自操刀，設計出專屬於漢神週年慶的主題圖騰，結合充滿奇幻想像和時尚感受的豹和熱氣球，同時以此圖騰推出五檔兼具設計感與質感的會員禮，為了能夠分流兌換，會員禮的兌換日期延長成7天。
在週年慶回饋方面，化妝品全檔期滿3000送300，首四日再加碼滿2萬加贈200；另外於首四日及12月9至12日雙12檔期，推出刷同卡全館滿1萬送500、1F-3F精品區滿2萬送1,000等購物回饋，還有振興再加碼等活動。11月24日更推出VIP DAY，當天11點至下午4點，只開放給持邀請函的貴賓入館。
義大世界購物廣場強檔週年慶，即日起至12月19日登場，700個品牌有驚喜回饋，COACH、ARMANI OUTLET、HUGO BOSS、MICHAEL KORS推出超值折扣，多家精品有買1送1限量組合。全台首創美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」推出多款美國品牌總部直送的時尚單品限時優惠，擁有全台獨家品牌BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、廣受好萊塢明星喜愛VINCE CAMUTO、深受白領喜愛的Theory等。另外週年慶期間為了回饋E卡會員，憑E卡全館當日消費滿1,111元，即可兌換摸彩序號乙組，週週抽Iphone13等多項大獎。