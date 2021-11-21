新研究發現新冠肺炎藉醣脂感染宿主　學者：有助於新療法

國際一線期刊《自然》（Nature）的子期刊《自然化學生物學》（Nature Chemical Biology）最新研究指出，人類細胞上的唾液酸醣脂（Sialic acid-containing glycolipids）結構，會協助新冠病毒（SARS-CoV-2）與細胞結合，使人染疫，長庚大學生物科技產業碩士學位學程助理教授張中明指出，這項研究證實了病毒感染過程，可能有助於新治療方法發展。
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《自然化學生物學》刊登一篇新研究「Sialic acid-containing glycolipids mediate binding and viral entry of SARS-CoV-2」。加拿大阿爾伯塔大學 （University of Alberta）的研究團隊發現，人類細胞上的的唾液酸醣脂（Sialic acid-containing glycolipids）結構，會協助新冠病毒（SARS-CoV-2）與細胞結合，並促進病毒進入細胞內。這項最新的細胞研究表明，新冠病毒的受體結合區域（RBD）與唾液酸的醣脂（Sia）之間的相互作用，在病毒感染的過程中，扮演很重要的角色。