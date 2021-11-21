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新研究發現新冠肺炎藉醣脂感染宿主　學者：有助於新療法

▲最新研究指出，人類細胞上的唾液酸醣脂結構，會協助新冠病毒與細胞結合，使人染疫。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲最新研究指出，人類細胞上的唾液酸醣脂結構，會協助新冠病毒與細胞結合，使人染疫。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-21 15:34:43

國際一線期刊《自然》（Nature）的子期刊《自然化學生物學》（Nature Chemical Biology）最新研究指出，人類細胞上的唾液酸醣脂（Sialic acid-containing glycolipids）結構，會協助新冠病毒（SARS-CoV-2）與細胞結合，使人染疫，長庚大學生物科技產業碩士學位學程助理教授張中明指出，這項研究證實了病毒感染過程，可能有助於新治療方法發展。

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《自然化學生物學》刊登一篇新研究「Sialic acid-containing glycolipids mediate binding and viral entry of SARS-CoV-2」。加拿大阿爾伯塔大學 （University of Alberta）的研究團隊發現，人類細胞上的的唾液酸醣脂（Sialic acid-containing glycolipids）結構，會協助新冠病毒（SARS-CoV-2）與細胞結合，並促進病毒進入細胞內。這項最新的細胞研究表明，新冠病毒的受體結合區域（RBD）與唾液酸的醣脂（Sia）之間的相互作用，在病毒感染的過程中，扮演很重要的角色。

此研究室利用一種靈敏、無需標記和無固定化測定的CaR-ESI-MS方法，來研究和識別可能促進新冠病毒（SARS-CoV-2）感染的人類聚醣 （human glycan），結果顯示，人類細胞中的唾液酸化聚醣（sialylated glycans），特別是醣脂 （glycolipids），會促進新冠病毒進入宿主細胞。張中明說明，這個研究發現可能對新冠病毒對人類細胞組織趨向性具有重要意義，並可能進一步發展新的治療方法。

不過張中明指出，文章最後僅保守的使用建議（suggest）而不是用確定（confirm）的字眼來表達此研究的成果，期待該團隊下一篇文章的發表，能確定特定醣脂的作用和提出病毒的新治療方法。

張中明進一步說明，病毒如何進入宿主細胞、大量複製後、造成宿主發生疾病等生物化學機制，對瞭解病毒和宿主之間的交互作用，是非常重要的，而這篇文章的研究結果也能為醫學的生化學家、藥理學家、免疫學家等共同為找出病毒治療方法的努力。

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