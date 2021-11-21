高雄洲際酒店開幕！國際品牌酒店相繼插旗港都星光閃耀

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高雄市陳其邁致詞表示，高雄市在今年初獲紐約時報讀者評選為全球52個最愛城市之一，高雄洲際酒店坐落的亞洲新灣區，也鄰近5G AIoT創新園區、高雄流行音樂中心等地，是非常好的據點。對於此投資，市府提供單一窗口、一站式服務，用最快速度解決行政上的問題。
高雄洲際行銷業務總監謝子民指出，酒店內規劃253間客房及套房，每晚住宿價格6800元起，空間安排除了延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點，重新定義旅宿奢華體驗，到今年年底訂房率已達7成。
高雄洲際酒店首次公開酒店最大亮點「數位光雕藝術裝置」，DKBK出來文化團隊以萬物之源、宇宙之海、四季和風、智慧城市四個章節，分別詮釋高雄城市過去及未來，並以銜接洲際的介質「海洋」作為貫穿故事的核心，震撼的視聽饗宴和酒店內空間設計相互呼應，令人驚豔。酒店內除了全日餐廳「SEEDS 大地」、中餐廳「湛露」、大廳酒吧「BL.T33」、烘焙坊「Delicatesse」等，預計2022年第一季還會陸續獻上日料餐廳、主廚餐桌、南洋料理主題餐廳等豐富的餐飲選項。
而於去年底插旗高雄的萬豪酒店，隨著疫情趨緩住房率表現亮眼，平日約5成、周末假日9成，國慶連假期間更是天天客滿；高雄萬豪酒店表示，有別於其他星級飯店，萬豪酒店擁有700個房間，是高雄客房數最多的飯店，並有10家不同風味的餐廳、兩座戶外禮堂、可容納兩千人的宴會廳，可以辦婚禮、商業展覽等多樣化的使用，特聘請專業團隊負責佳餚美饌，提供商務人士完整服務，促其業務發展順暢，備受高端市場顧客青睞。