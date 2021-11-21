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毒蟲拒檢誤入死巷意圖倒車撞警　所長就地取材逮人

▲毒蟲拒檢誤入死巷意圖倒車撞警，高市警局鳳山分局成功派出所所長葉清泉就地取材石塊、大木條成功逮捕毒蟲。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲毒蟲拒檢誤入死巷意圖倒車撞警，高市警局鳳山分局成功派出所所長葉清泉就地取材石塊、大木條成功逮捕毒蟲。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-21 19:14:54｜2021-11-21 19:15:39

「要不是有大木頭幫忙擋車，後果真難以想像！」高市警局鳳山分局成功派出所19日執行巡邏勤務，巡經鳳山區鳳翔街時，發現對向一輛賓士車行駛中未開大燈，員警查察有異示意停車受檢，隨即加速轉入巷內欲逃逸，結果恰巧巷子為死巷，所長葉清泉急中生智，就地取材將路旁水泥塊、大木條放置於該車後方道路上防止其衝撞逃逸，嫌犯果真試圖衝撞警方，警方當場以妨害公務逮捕莊嫌及陳嫌。

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▲駕駛陳男及同車莊姓乘客因該車剛好卡在警方佈置之障礙物，大木頭崁入車底使車輛懸空而無法前進、倒退，當場被逮。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲嫌犯倒車欲衝撞員警，車輛剛好卡在警方佈置之障礙物，大木頭崁入車底使車輛懸空而無法前進、倒退，當場被逮。（圖／記者郭凱杰翻攝）
成功所所長葉清泉、警員張傅杰19日巡經鳳山區鳳翔街時，發現對向一輛賓士車行駛中未開大燈，員警查察有異便迴轉上前按鳴喇叭及警示燈示意該車停車受檢，該車見警攔查隨即加速轉入巷內欲逃逸，結果恰巧巷子為死巷，可疑車輛被迫停下。

▲陳嫌所駕車輛剛好卡入警方佈置之障礙物，木頭崁入車底使車輛懸空而無法前進、倒退。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲嫌犯倒車剛好卡入警方佈置之障礙物，木頭崁入車底使車輛懸空而無法前進、倒退。（圖／記者郭凱杰翻攝）
警方隨即拔槍喝令車內人員下車受檢，車上乘員仍拒不下車，葉清泉急中生智，就地取材將路旁水泥塊、大木條放置於該車後方防止其衝撞逃逸，並持續喝令車上人員下車接受盤查。

駕駛陳男（86年次）高舉雙手下車走向員警假裝配合檢查，結果突然用手推員警，同時車上的莊姓乘客（87年次）竟爬入駕駛座快速倒車欲衝撞員警，所幸員警即時反應閃開，而該車剛好卡在警方佈置之障礙物，大木頭崁入車底使車輛懸空而無法前進、倒退，當場被逮。

所長葉清泉、警員張傅杰回想起當時情形仍心有餘悸，直呼「要不是有大木頭幫忙擋車，後果真難以想像！」

警方後續附帶搜索，於該自小客車副駕駛座位上查扣K盤乙個，副駕駛座下方查扣安非他命一袋（含袋重252公克），莊嫌隨身包包中查扣K他命一瓶（含瓶重27公克）、並當場查扣莊嫌手機兩支，全案依妨害公務罪嫌及違反毒品防制條例，毒品通緝移送高雄地檢署偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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