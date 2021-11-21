毒蟲拒檢誤入死巷意圖倒車撞警　所長就地取材逮人

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警方隨即拔槍喝令車內人員下車受檢，車上乘員仍拒不下車，葉清泉急中生智，就地取材將路旁水泥塊、大木條放置於該車後方防止其衝撞逃逸，並持續喝令車上人員下車接受盤查。
駕駛陳男（86年次）高舉雙手下車走向員警假裝配合檢查，結果突然用手推員警，同時車上的莊姓乘客（87年次）竟爬入駕駛座快速倒車欲衝撞員警，所幸員警即時反應閃開，而該車剛好卡在警方佈置之障礙物，大木頭崁入車底使車輛懸空而無法前進、倒退，當場被逮。
所長葉清泉、警員張傅杰回想起當時情形仍心有餘悸，直呼「要不是有大木頭幫忙擋車，後果真難以想像！」
警方後續附帶搜索，於該自小客車副駕駛座位上查扣K盤乙個，副駕駛座下方查扣安非他命一袋（含袋重252公克），莊嫌隨身包包中查扣K他命一瓶（含瓶重27公克）、並當場查扣莊嫌手機兩支，全案依妨害公務罪嫌及違反毒品防制條例，毒品通緝移送高雄地檢署偵辦。
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