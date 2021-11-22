為消除黨內疑慮？拜登告訴盟友2024將競選連任

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這項訊息的目的，部分是為了消除民主黨內部不少人認為拜登年事已高，民調滑降，可能不會尋求連任的看法，同時也可有效凍結副總統賀錦麗（Kamala Harris）和其他有意出馬角逐總統人選的活動空間。
拜登老友、民主黨籍前康乃狄克州聯邦參議員陶德（ Chris Dodd）說：「我唯一聽到的是，他說他打算再競選。我很高興他有意連任。」此外，在本月一場線上幕款活動中，拜登也告訴一小批金主，他計畫尋求連任。
但根據華盛頓郵報訪調28位民主黨策士和官員顯示，拜登保證競選連任之舉無法阻止黨內對於他是否會出現在選票上的討論。
部分民主黨人士對於拜登及其團隊在公開或私底下釋出關於競選連任的訊息表達懷疑的看法，他們指出無論拜登真正意圖為何，為了避免權勢遭削弱，他的團隊必須表達對連任有興趣。
一名民主黨總統競選活動老將表示：「我天天聽到有人問到這個問題：『拜登是否競選連任？』過去沒人問過歐巴馬會不會，也沒人問過川普要不要。」
拜登2020總統大選金主之一的佛羅里達州律師摩根（John Morgan）說，他不確定拜登是否會尋求連任。「未來3年他的健康情況如何？只要看一下美國平均壽命表，就知道我在說什麼？」
拜登19日於79歲壽辰前一天在華特里德醫學中心（Walter Reed Medical Center）進行例行性健康檢查。健檢報告顯示，拜登身體健康、有活力，每週健身5天。
主治醫師表示，拜登近幾年走路步態僵硬是因為脊椎關節炎，頻頻清喉嚨則是胃食道逆流關係。拜登的顧問表示，目前，健康不會是妨礙拜登競選連任的因素。
川普恐將重返白宮已造成民主黨內部分裂。拜登當初競選打著「重建美國精神」的口號，但上任近一年來，當初他點名的政治威脅，包括川普的政治風格在內，並沒有消退。
75歲的川普強烈暗示他有意捲土重來參選總統，這讓部分民主黨人士更加認為要支持拜登參選。民主黨相信川普涉及1月6日的國會暴動，以及他仍不實否認2020年的選舉結果，將成為他2024年選舉的絆腳石。
民主黨的金主、同時曾在拜登2020年總統競選團隊全國財務委員會任職的古德曼（Barry Goodman）表示，不少金主「祈禱川普會出馬競選」。
「我想民主黨無論誰競選，都能打敗他。」他還說：「終究，人們不會再讓這位暴君重返上位。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101121