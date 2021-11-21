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中國降級與立陶宛關係　外交部：蠻橫器小、不值一評

▲中國和立陶宛關係降為「代辦級」，我方外交部今天表示，中國蠻橫又器小，甚是可笑，不值一評。（圖／NOWnews資料照）
▲中國和立陶宛關係降為「代辦級」，我方外交部今天表示，中國蠻橫又器小，甚是可笑，不值一評。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-11-21 21:56:33

（中央社記者游凱翔台北21日電）中國和立陶宛關係降為代辦級，外交部今天表示，中國為了要求立陶宛停止與台灣交流合作，甚至對立陶宛採取外交關係降級措施，這只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。

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針對立陶宛允許台灣在當地設立代表處，中國官方在連日升級警告批判力度後，今天宣布將兩國外交關係降至代辦等級。

外交部晚間發布訊息表示，立陶宛堅定捍衛主權決策及自由民主價值令人敬佩，立陶宛跟台灣也是理念契合的友好夥伴，雙方也持續不斷加強在各領域的交流與合作。

外交部指出，台灣在立陶宛新設置代表處並掛牌運作，主要目的是拓展彼此在經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利，並持續深化人民交流與情誼，相信透過台立雙方共同努力，兩國友誼會更強健，並一起為國際和平、穩定與繁榮做出貢獻。

外交部強調，中國外交部發表聲明，自稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，其實這是自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣。

外交部指出，中華人民共和國從未統治台灣，和台灣互不隸屬，台灣事實存在於國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀，也是事實，台灣和其他國家、尤其是民主國家，有密切而友好的關係，沒有因中國政府要求或生氣而停止。

外交部強調，中國政府為了要求立陶宛停止與台灣交流合作，甚至對立陶宛採取外交關係降級措施，這只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。

代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。一些國家雙邊關係惡化，但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦等級。（編輯：蘇志宗）1101121

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