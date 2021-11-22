法外長警告中國　讓彭帥發聲否則採取外交行動

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法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天在RTL電台（RTL Radio）-費加洛報（Le Figaro）-法國電視新聞台LCI的聯合節目「大陪審團」（Le Grand Jury）上警告中國，讓彭帥發聲，否則將「採取外交行動」。
對於主持人關於彭帥安危的提問，勒德里安強調，「在這個事件上，我只希望一件事，就是彭帥女士能發聲。中國當局應該讓彭帥自己說話」。否則，「我們將採取外交行動」。至於外交行動是否為杯葛北京冬奧，勒德里安並未直接回覆。
彭帥昨晚重新出現在公共視野，與友人餐敘。且根據中國網球公開賽官方帳號張貼的活動照，她今天也出席了北京鑽石杯青少年網球挑戰。
對此，無國界記者組織（RSF）主席兼「新觀察家」（L'Obs）記者韓石（Pierre Haski）今天接受法國新聞電台（France Info）訪問時表示，這是彭帥還活著的證明，而非她擁有自由的證明。「很清楚可以看到說話的不是她本人，這是掌權者的一齣戲。發布影片的是胡錫進（中國官媒環球時報總編輯）… 他是中國宣傳的重要工具，因此可信度非常非常低」。
韓石也在指出，在北京舉辦冬奧的前幾個月發生這樣的事，「中國犯了嚴重錯誤」。這也顯示中國的鎮壓機器通常都毫無顧慮地採取行動，讓人消失。但#Metoo運動是全球的，加上彭帥世界冠軍頭銜的知名度，這讓中國目前處境尷尬。
彭帥消失案在法國輿論發酵，法國最大的運動媒體「團隊報」（L’Equipe）19日的報紙頭版也刊登全版彭帥照片，並打上「彭帥在哪裡」。法國政治人物、記者與運動員也紛紛發文，呼應全球反中共獨裁的聲浪。
另外，中國駐法大使館19日在推特上貼文嚴正抗議立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。然而此發言引起大批網友不滿，一致在下方留言貼上「彭帥在哪裡」裡的照片，並要求中國給出答案。
推特擁有近24萬法國國際廣播電台（France Inter）記者阿拉姆（Sophia Aram）回覆：「中國大使館，能不能好心回覆這個問題（而不是向我們展示你們愚蠢的抗議）。＃彭帥在哪裡」
網友@SullenSeagull寫到：「你沒資格對主權國家台灣的外交代表處說三道四。還是趕快回到我們彭帥在哪裡。」@BojkoVincent則說：「就如中國說的，不要干涉內政！別去打擾立陶宛，他是主權國家。順便一問：＃彭帥在哪裡」（編輯：高照芬）1101121