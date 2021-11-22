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法外長警告中國　讓彭帥發聲否則採取外交行動

▲中國網球公開賽21日在微博張貼女網好手彭帥（前左2）出席賽事照片，無國界記者組織主席說，這是彭帥還活著的證明，而非她擁有自由的證明。法國外交部長勒德里安警告中國政府，讓彭帥發聲，否則將採取外交行動。（圖／翻攝自chinaopen微博）
▲中國網球公開賽21日在微博張貼女網好手彭帥（前左2）出席賽事照片，無國界記者組織主席說，這是彭帥還活著的證明，而非她擁有自由的證明。法國外交部長勒德里安警告中國政府，讓彭帥發聲，否則將採取外交行動。（圖／翻攝自chinaopen微博）

中央社

2021-11-22 08:48:00

（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）法國外交部長勒德里安今天在媒體專訪時警告中國政府，讓消失的女網好手彭帥發聲，否則將採取外交行動。無國界記者組織主席指出，中國在冬奧前犯了嚴重錯誤，處境尷尬。

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35歲中國女子網球名將彭帥自從本月稍早在社群媒體上指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵後，從此下落不明，相關指控也遭到刪除與審查，事件在全球引起軒然大波。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天在RTL電台（RTL Radio）-費加洛報（Le Figaro）-法國電視新聞台LCI的聯合節目「大陪審團」（Le Grand Jury）上警告中國，讓彭帥發聲，否則將「採取外交行動」。

對於主持人關於彭帥安危的提問，勒德里安強調，「在這個事件上，我只希望一件事，就是彭帥女士能發聲。中國當局應該讓彭帥自己說話」。否則，「我們將採取外交行動」。至於外交行動是否為杯葛北京冬奧，勒德里安並未直接回覆。

彭帥昨晚重新出現在公共視野，與友人餐敘。且根據中國網球公開賽官方帳號張貼的活動照，她今天也出席了北京鑽石杯青少年網球挑戰。

對此，無國界記者組織（RSF）主席兼「新觀察家」（L'Obs）記者韓石（Pierre Haski）今天接受法國新聞電台（France Info）訪問時表示，這是彭帥還活著的證明，而非她擁有自由的證明。「很清楚可以看到說話的不是她本人，這是掌權者的一齣戲。發布影片的是胡錫進（中國官媒環球時報總編輯）… 他是中國宣傳的重要工具，因此可信度非常非常低」。

韓石也在指出，在北京舉辦冬奧的前幾個月發生這樣的事，「中國犯了嚴重錯誤」。這也顯示中國的鎮壓機器通常都毫無顧慮地採取行動，讓人消失。但#Metoo運動是全球的，加上彭帥世界冠軍頭銜的知名度，這讓中國目前處境尷尬。

彭帥消失案在法國輿論發酵，法國最大的運動媒體「團隊報」（L’Equipe）19日的報紙頭版也刊登全版彭帥照片，並打上「彭帥在哪裡」。法國政治人物、記者與運動員也紛紛發文，呼應全球反中共獨裁的聲浪。

另外，中國駐法大使館19日在推特上貼文嚴正抗議立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。然而此發言引起大批網友不滿，一致在下方留言貼上「彭帥在哪裡」裡的照片，並要求中國給出答案。

推特擁有近24萬法國國際廣播電台（France Inter）記者阿拉姆（Sophia Aram）回覆：「中國大使館，能不能好心回覆這個問題（而不是向我們展示你們愚蠢的抗議）。＃彭帥在哪裡」

網友@SullenSeagull寫到：「你沒資格對主權國家台灣的外交代表處說三道四。還是趕快回到我們彭帥在哪裡。」@BojkoVincent則說：「就如中國說的，不要干涉內政！別去打擾立陶宛，他是主權國家。順便一問：＃彭帥在哪裡」（編輯：高照芬）1101121

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