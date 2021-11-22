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好市多黑五首日電視砍4萬！開門秒成交　禦寒民生物資夯

▲好市多黑色購物節開跑，首日電視砍3～4萬，開門秒成交，禦寒民生物資最夯。（圖／記者王嘉鴻、蕭涵云攝）
▲好市多黑色購物節開跑，首日電視砍3～4萬，開門秒成交，禦寒民生物資最夯。（圖／記者王嘉鴻、蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-22 12:06:11｜2021-11-22 12:19:26

不畏今（22）日北台灣寒冷低溫，美式大賣場COSTCO好市多內湖店黑色購物節首日，一早約百人擠進內湖店大門，黑五首日祭出大家電精選優惠，聚集多人選購。禦寒用品如羽絨被也是黑五折扣焦點，幾乎人車一桶。民生必需物資有消費者油品、飲料都是整箱搬。

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▲家電區人潮較多，洗衣機、乾衣機、冰箱和電視都有消費者佇足討論。（圖／記者蕭涵云攝）
▲家電區人潮較多，洗衣機、乾衣機、冰箱和電視都有消費者佇足討論。（圖／記者蕭涵云攝）
整體而言，家電區買氣較熱，三星85吋CRYSTAL UHD電視現砍4萬、LG 86吋AI語音物聯網電視也殺了3萬，洗衣機、冰箱冷凍櫃都有民眾考慮選購。價格落在3萬元左右的滾筒洗衣機、乾衣機、對開門冰箱等，都有不少消費者佇足討論。

▲在黑五折扣名單內的0.50克拉圓形鑽石項鍊，有民眾靠櫃但沒人出手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在黑五折扣名單內的0.50克拉圓形鑽石項鍊，有民眾靠櫃但沒人出手。（圖／記者蕭涵云攝）
不過昨日傍晚公布的0.50克拉圓形鑽石項鍊，雖然現場降了7千限量購買，優惠42,599元沒看到有人出手。而以往造成搶購熱潮的金條飾品等，沒有列入今年黑五特殊折扣中，未見民眾關切。

一名每年都來黑五搶購蘋果的張先生分享，覺得今年好市多商品價格降幅不如以往，人氣也差很多，「自己每年必買的整箱蘋果，過去都降價5千差不多，今年卻只便宜3千，現場還沒貨可買」。透露今年準備5萬元預算來採購的張先生，「只花了1萬購買衛生用品。」

▲HOTEL GRAND美國製雙人白羽絨被不到2千元，幾乎經過的民眾都會拿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲HOTEL GRAND美國製雙人白羽絨被不到2千元，幾乎經過的民眾都會拿。（圖／記者蕭涵云攝）
根據《NOWnews》觀察，現場除了家電以禦寒用品及民生物資最夯，HOTEL GRAND美國製雙人白羽絨被降價7百來到1,899元，幾乎人人入手。滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲也不少人搬箱。在結帳區發現一次購入牛奶4瓶、6瓶、還有搬整箱汽水的消費者大有人在，衛生紙也是購買者眾多，還有民眾搬箱葵花油，現場以民生必需品最夯。

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