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「果粉」朝聖！日本蘋果界國王不是富士？六種夢幻等級曝

▲大家耳熟能詳的富士蘋果，竟然不是蘋果界國王？六種夢幻蘋果等級曝光！吸引果粉朝聖。（圖／遠東百貨提供）
▲大家耳熟能詳的富士蘋果，竟然不是蘋果界國王？六種夢幻蘋果等級曝光！吸引果粉朝聖。（圖／遠東百貨提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-22 15:27:05

在台灣大受好評的日本蘋果，眾所周知以青森產地為大宗，國人愛吃也嚮往，每年對台的蘋果銷量就達3萬噸！其實日本產蘋果種類眾多，特色各有不同，近期有號稱「日本蘋果界國王」的蘋果品種登台販售，竟然不是大家都知道的富士蘋果？日本六種夢幻級蘋果齊聚在台，吸引「果迷」朝聖。怎麼選出自己最喜歡的蘋果？《NOWnews》帶你好好分辨各品種的口感與氣味。

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▲王林蘋果號稱「蘋果界國王」。（圖／遠東百貨提供）
▲王林蘋果號稱「蘋果界國王」。（圖／遠東百貨提供）
擁有全日本56％以上蘋果產量的青森，號稱蘋果故鄉，其中穩居日本產量NO.1的弘前市，被賦予日本第一蘋果王國美名。有著獨特果香的王林蘋果，口感鮮甜，充滿熟成後的濃郁香氣，有「蘋果界國王」的代表性。

▲早生富士蘋果，是日本人氣最高的蘋果，在台灣也廣為人所熟知。（圖／遠東百貨提供）
▲早生富士蘋果，是日本人氣最高的蘋果，在台灣也廣為人所熟知。（圖／遠東百貨提供）
▲大紅榮蘋果，售價208元／顆。（圖／遠東百貨提供）
▲大紅榮蘋果，售價208元／顆。（圖／遠東百貨提供）
大家耳熟能詳的早生富士品種，則是日本人氣最高，酸甜勻稱、果肉多汁，與水分飽滿又具紮實口感的大紅榮蘋果，常被用來製作各式點心和美食。

▲最佳伴手禮的世界一蘋果，售價286元／顆。（圖／遠東百貨提供）
▲最佳伴手禮的世界一蘋果，售價286元／顆。（圖／遠東百貨提供）
而世界一蘋果首次現蹤即號稱「世界最大蘋果品種」，顧名思義果實碩大，甜中帶點微酸口感，香味濃郁，當伴手禮送人很有面子。

而結合王林與富士蘋果優點的金澄（土岐）蘋果，則是咬起來細緻多汁，擁有14-15度平衡度絕佳的香甜。帶有果蜜特徵的名月蘋果，屬少數品種，香味四溢，為許多饕客所喜愛。

▲金澄（土岐）蘋果甜度平衡。（圖／遠東百貨提供）
▲金澄（土岐）蘋果甜度平衡。（圖／遠東百貨提供）
▲名月蘋果吃得到果蜜。（圖／遠東百貨提供）
▲名月蘋果吃得到果蜜。（圖／遠東百貨提供）
遠東百貨信義A13與日本青森縣弘前市合作第十年，想一嚐夢幻蘋果們的滋味不用親自飛往日本，在館內「2021弘前市文化物產嘉年華」中都買得到，現場還有不少優惠活動，更攜手世界冠軍麵包師傅吳寶春，選用弘前金澄蘋果，推出獨家特製紅酒蘋果肉桂捲，作為滿額禮只送不賣。

▲吳寶春x弘前金澄蘋果，獨家特製紅酒蘋果肉桂捲。（圖／遠東百貨提供、NOWnews資料照）
▲吳寶春x弘前金澄蘋果，獨家特製紅酒蘋果肉桂捲。（圖／遠東百貨提供、NOWnews資料照）

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