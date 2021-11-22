「果粉」朝聖！日本蘋果界國王不是富士？六種夢幻等級曝
在台灣大受好評的日本蘋果，眾所周知以青森產地為大宗，國人愛吃也嚮往，每年對台的蘋果銷量就達3萬噸！其實日本產蘋果種類眾多，特色各有不同，近期有號稱「日本蘋果界國王」的蘋果品種登台販售，竟然不是大家都知道的富士蘋果？日本六種夢幻級蘋果齊聚在台，吸引「果迷」朝聖。怎麼選出自己最喜歡的蘋果？《NOWnews》帶你好好分辨各品種的口感與氣味。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-22 15:27:05
擁有全日本56％以上蘋果產量的青森，號稱蘋果故鄉，其中穩居日本產量NO.1的弘前市，被賦予日本第一蘋果王國美名。有著獨特果香的王林蘋果，口感鮮甜，充滿熟成後的濃郁香氣，有「蘋果界國王」的代表性。
大家耳熟能詳的早生富士品種，則是日本人氣最高，酸甜勻稱、果肉多汁，與水分飽滿又具紮實口感的大紅榮蘋果，常被用來製作各式點心和美食。
而世界一蘋果首次現蹤即號稱「世界最大蘋果品種」，顧名思義果實碩大，甜中帶點微酸口感，香味濃郁，當伴手禮送人很有面子。
而結合王林與富士蘋果優點的金澄（土岐）蘋果，則是咬起來細緻多汁，擁有14-15度平衡度絕佳的香甜。帶有果蜜特徵的名月蘋果，屬少數品種，香味四溢，為許多饕客所喜愛。
遠東百貨信義A13與日本青森縣弘前市合作第十年，想一嚐夢幻蘋果們的滋味不用親自飛往日本，在館內「2021弘前市文化物產嘉年華」中都買得到，現場還有不少優惠活動，更攜手世界冠軍麵包師傅吳寶春，選用弘前金澄蘋果，推出獨家特製紅酒蘋果肉桂捲，作為滿額禮只送不賣。