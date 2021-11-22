中職／體育發展也能帶動經濟 陳金鋒：有比賽就有觀眾
《運動發展條例第26條之2》能否在這個會期通過，是體育圈共同關注的大事。今(22)日「臺灣巨砲」陳金鋒也和中職會長蔡其昌也和PLG執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、舉重奧運金牌名將郭婞淳以及射箭好手湯智鈞一同拜會立院四黨團，希望能推動法案通過。
記者黃建霖/台北報導
2021-11-22 13:46:40｜2021-11-22 14:06:49
《運動發展條例第26條之2》修法目的是為了增加企業抵稅額度，來提供更大的誘因，提升運動產業的發展。而為了凝聚朝野共識，因此目前體育代表們希望先通過行政部門提議的150%減稅方案，之後若有需求再來調整。
作為台灣棒壇的代表人物之一，陳金鋒今天也現身站台，他直言其實體育產業的發展，對於國內經濟的帶動效益也非常大。「球隊在比賽，就會有觀眾、有工作人員、有從事和比賽有關工作的人，無形中能提供很多就業機會。」
陳金鋒表示，希望《運動發展條例第26條之2》的通過，幫助的不僅僅只是職業聯盟，其他像是射箭、舉重等單項的體育項目也可以起到整體帶動的作用。
而作為現役選手，年僅20歲的「湯包」湯智鈞也跟著眾前輩們一起前往拜會，「希望該法案的通過，能讓學弟妹們之後能無後顧之憂的去往前，讓我們的成績越來越好，台灣在國際賽場上的金牌數越來越多。」