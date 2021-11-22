被媒體指涉台中港碼頭經營權 顏寬恒：我們法院說清楚
預言將遭國家機器萬箭穿心的國民黨中二立委補選候選人顏寬恒，再被媒體爆出立委任內透過質詢與提案，助父親顏清標和前台中市前議長張清堂聯手取得台中港105號碼頭20年經營權。顏寬恒今（22日）否認指控，並說：「一切的放話都交給法律處理，我們法院見！」
記者顏幸如/台中報導
2021-11-22 14:24:46｜2021-11-22 14:26:07
台中市議員陳世凱18日在民視政論節目爆料，指顏寬恒和台中市長盧秀燕帶頭阻止燃煤機組改燃氣機組，「原來是中火專用碼頭他們在用」，隔天顏寬恒團隊發言人張禹宣以新聞稿指控陳世凱烏龍爆料，得標廠商是成豐倉儲裝卸股份有限公司，而非陳指的昆宏投資股份有限公司。
陳世凱事後在臉書回應「無論公司叫什麼名字，顏家人就是現在得標公司的主要股東。顏家人就是能分得105碼頭裝卸煤炭的獲利。」網路媒體《菱傳媒》報導今印證陳世凱說法，指昆宏是顏家獨資的公司、成豐則是顏清標去年與台中市前議長張清堂成立新的倉儲公司。
報導中指，顏寬恒在立委任內5次質詢、提案關切，要求碼頭不應與民爭利，原規劃由港務公司自行興建卸煤設備營運的105碼頭，之後由業者依據《促參法》提出申請，自此轉向民間投資興建方向，最後由顏清標跟張清堂聯手、合法拿下碼頭經營權。碼頭裝卸煤炭的年營業額可達5億元以上，顏張兩人聯手經營20年，估計營業額可破百億。
顏寬恒上午拜票時被媒體追問此事，他表示在立委任內只要「和地方發展相關的，當然會質詢」，他說不只台中港業務，中油、台電都有質詢，但不能因此就被抹黑造謠。
顏寬恒說，外界若對他有質疑與指控，「請提出證據，到法院提告、到法院說清楚」，他無法接受媒體人未經查實，就不斷抹黑造謠，「一切的放話，都交給法律處理，我們法院見！」針對此事，張家表示不予回應，交由司法釐清。