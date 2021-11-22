為避免治安成防疫破口 高市警局擴大轄內八大行業臨檢
高市警局苓雅分局於本月16日至20日，共計五日規劃擴大臨檢、路檢暨防疫稽查專案勤務，針對轄內八大行業實施擴大臨檢，共查獲公共危險案18件18人、酒後駕車扣車2件2人、通緝犯3件3人、毒品案8件9人、社維法3件3人。另衛生局稽查人員查獲顧客或從業人員未攜帶防疫證明等違反防疫相關規定者10件，均依法移送偵辦或函請權責單位依法裁罰。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-22 17:39:04
為圍防夜間街頭暴力事件、酒駕情事發生及防疫稽查，高市警局同步於重要道路、聯外道路及超商臨近地執行封閉式路檢，全力查緝槍、毒並嚴格取締酒後駕車勤務。同時結合衛生局，針對業者有無落實實聯制、量體溫、全程戴口罩、從業人員及進場顧客有無接種至少1劑疫苗證明等防疫措施，加強取締、杜絕心存僥倖及避免八大行業成為防疫破口及治安隱憂。
高市警局於16日至20日實施擴大臨檢專案勤務，由警察局長黃明昭率隊前往苓雅區轄內執行臨檢處所40處、出勤警力數215人、計查獲公共危險案18件18人、酒後駕車扣車2件2人、通緝犯3件3人、毒品案8件9人、社維法（無故攜帶刀械）3件3人，總計查獲二級毒品咖啡包43包、三級毒品K菸5支、球棒4支、開山刀2把、利刃1把、鐵管1支、鎮暴槍1把。
苓雅分局分局長梁東山表示，警方將持續規劃專案勤務，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全，另也加強要求業者做好自主管理，並應掌握各包廂顧客的狀況，隨時提高警覺，如發現有滋事徵兆，儘速通報警方到場，警方決不容許有酒醉鬧事、鬥毆的情事發生，以保障市民安居生活環境。