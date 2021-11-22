「好繪芽獎」原創繪本出版 精彩創作豐富台灣繪本花園
高雄市立圖書館長期以來關注台灣原創繪本的發展與創作實力，2019年啟動「好繪芽繪本創作人才扶植計畫」 ，2020年4月頒布第一屆《好繪芽獎》3位得主：張秀毓、張筱琦、黃薏文，每位得主除了各得到20萬的創作扶植金外，《大家一起玩泥巴》、《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》三件作品也在今年順利出版上市，更獲得進入暢銷榜的肯定。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-22 15:47:26
「我也想搭橘色的貓咪公車！」小小讀者指著張筱琦的《反正都可以到嘛！》開心的說著，還沒翻開書，就先看到一隻可愛的貓咪跳入眼前，以搶眼可愛的造型擄獲了眾人的眼睛，全書明亮清爽的橘、黃、藍色調、自在揮灑的筆觸線條，富有音樂節奏性的輕快文本，交織出充滿童趣與詩意的貓咪公車故事。
另一本得獎作品《動物園的秘密》，黃薏文從一名小男孩滿心期待去逛動物園的興奮開始，隨著小男孩一家人的腳步和線索前進，故事透過小男孩對周遭環境的敏銳感受與觀察，與大人的「漫不經心」形成一種有趣的對比。
兩本新書的出版，代表了第一屆《好繪芽獎》扶植作品皆完成創作與進入市場，高市圖也各採購10萬元的繪本做為館藏，並與國內外圖書館介紹及交流。高市圖代理館長林奕成表示：「得獎的三案作品各異其趣，截然不同的圖象風格演奏各具特色的繪本故事，呈現《好繪芽奬》鼓勵繪本創作的多樣化面貌，期待創作者能以自己最擅長的風格說出最想說的故事，用精彩的創作來豐富台灣的原創繪本花園。」
除了持續推廣得獎繪本，緊接而來的2022年高市圖將持續園丁精神推動「好繪芽繪本創作人才扶植計畫」，明年8月也將開始第二屆《好繪芽獎》收件。