提醒客戴口罩！韓女店員遭「煽巴掌」倒地 店內畫面曝光
台灣桃園超商店員提醒客人配戴口罩，遭到刺殺身亡的重大案件，讓台灣民眾人心惶惶，不料，南韓昨日下午也發生類似的事件。一名超商店員的友人曝光店內畫面，只見超商女店員提醒顧客戴上口罩，男子竟突然出手掌摑，力道之大讓女店員當場被煽倒在地。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 16:34:35｜2021-11-22 17:26:41
根據推特網友在PO文中表示，自己真的生氣到無法忍受！身邊一位友人在打工時，因為提醒顧客戴上口罩，居然直接被煽了巴掌，讓他簡直不敢置信，並且附上店內監視器的畫面，而影片一出也瞬間引起民眾的高度關注。
從監視器畫面中可以看出，女店員在幫顧客結帳時，用手比了自己臉上的口罩，示意男性顧客將口罩戴上，並且一邊把桌上的商品裝袋，沒想到該顧客突然用力的掌摑女店員的右臉，讓她直接倒地不起，而男子在動手施暴後直接若無其事拎起袋子離開超商。
該名客人誇張的行徑也讓網友痛批，「戴口罩有那麼難嗎？希望犯人很快就能被抓住」、「我希望肇事者能夠受到法律的制裁」、「感覺女店員會收到很大的精神創傷，希望犯人可以趕快被抓住，並且受到懲罰。」
後續上傳貼該影片的推特網友也補充說明，是因為肖像權的問題，才會遮住加害者的長相，而自己已經獲得女店員的同意上傳該影片，且影片中女店員也只露出背影，因此才沒有將女店員加上馬賽克遮掩。（編輯：鍾怡婷）