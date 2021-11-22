全聯搶攻黑五商機　PXGo!不限金額抽熱美式一年份

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全聯指出，黑色購物節檔期更創造超過13億元業績，熱銷前15名商品平均業績成長率更超過50%。而今年響應政府抗漲政策，再次結合線上線下擴大舉辦「黑色購物節」活動，且使用PX Pay支付還可享有消費滿額最高8%回饋，期望能與民眾一起齊心抗通膨，回饋更多物超所值的商品，持續發揮本土企業力量。
自周三到下週日（11/24～11/28）限時5天，全聯PXGo!提早實體門市2天搶先開跑黑色購物節，並推出線上限定5重優惠活動，包含全站單日使用PX Pay支付每滿1,000元送800福利點、全站不限金額抽OFF COFFEE熱美式一年份、預購館下單即享88折、1小時送到家的生鮮宅配服務「小時達」滿555元送55元折價券，另外只要會員於活動期間透過PXGo!轉贈功能分享OFF COFFEE咖啡5杯給親朋好友，PXGo!就會再多請分享者一杯！
全聯PXGo!特別推薦搶先開賣的預購商品，不僅下殺到5折起，還獨家祭出88折優惠券，像是「Panasonic國際牌奈米水離子吹風機禮盒版」會員價扣200福利點，促銷價只要8900元，直降市場價1000元，若再搭配優惠券打折及福利點數回饋，換算下來最低只要7,272元，限量只有100組，錯過這波就沒有了！
除了全聯PXGo!搶先開跑黑色購物節，今年也為搶搭「黑色星期五」話題，特別集結線上線下於11/26～11/28限時3天，推出超過百件黑色商品5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮，其中還有多項獨家商品與新品，如領先推出的「台式風味米乖乖」，有台式便當、黑糖珍奶兩種口味，風味獨特，共享最台式的風味時光，每包特價45元，第2件5折；另推薦給愛吃辣的消費者可趁黑五搶購「火辣雞風味辣餃子」，辣雞醬和多汁餃子組合，讓愛吃辣的人躍躍欲試，絕不能錯過，黑五期間限時3天每包特價379元、買1送1，平均一包只要189.5元。另外，期間限定黑色包裝的「康乃馨超薄護墊－加長無香」，也有單入特價89元、買1送1優惠。
全聯生鮮同步搶攻黑五商機，11/26～11/28祭出超過20款黑色限量商品優惠，好比有機黑木耳原價48元，第2件5折，特價36元；另外，OFF COFFEE於實體門市也推出同品項買1送1，其中美式咖啡於PXGo!寄杯可享每杯13.5元超值價（50杯675元）。除了超過百件黑色商品5折起優惠，今年實體門市配合超級週年慶PX Pay滿月紅利活動，11/1至11/30使用PX Pay支付，筆筆皆可累，單月滿額最高回饋8%福利點。